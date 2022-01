Les Montréalais seraient les 2es plus grands amateurs de sushis en Amérique du Nord

Partager







Selon le classement dévoilé par le magazine culinaire australien Chef’s Pencil, c’est à Montréal que se trouvent les deuxièmes plus grands amateurs et passionnés de sushis!

C’est sans surprise que la métropole québécoise se trouve derrière la ville de Vancouver où la communauté japonaise et sa culture sont bien implantées.

Mais c’est bien vrai que Montréal ne donne pas sa place en ce qui a trait au nombre de bons restaurants où l’on peut manger ce mets traditionnellement japonais. Il y en a dans tous les quartiers, autant des restaurants au concept plus «sophistiqué», que des adresses «all you can eat» toujours très populaires.

À l’échelle mondiale (excluant les villes du Japon, bien entendu), Montréal se trouve en 11e rang ce qui est quand même très impressionnant!

Pour souligner cet excellent classement, pourquoi donc ne pas commander des sushis de l’un des meilleurs restaurants de sushis de Montréal qui offrent la livraison?

Le magazine a réalisé ce classement en fonction des données de Google Trends qui démontrent dans quelles villes les résidents font le plus de recherches sur Google avec des phrases clés précises comprenant le mot sushi.

Pour consulter le classement complet et sa méthodologie, c’est ici!

