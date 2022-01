Pokémon: des figurines uniques en leur genre... que l'on veut étrangement posséder et exposer

Partager







À la recherche de l’ultime figurine pour agrémenter votre collection Pokémon? Ne cherchez plus, Pèse sur start a trouvé les statuettes parfaites pour ajouter... du muscle à votre décor!

Vos yeux ne vous jouent pas de tour. Il s’agit bel et bien de statuettes de Pokémon culturistes, qui présentent fièrement leurs atouts musculaires. À première vue, ces figurines peuvent sembler un peu troublantes, mais n’ayez crainte, car ces Pokémon ont travaillé fort pour obtenir ces courbes bien définies.

Courtoisie Amazon

Courtoisie Amazon

Dans la collection, on retrouve Pikachu, Squirtle, Bulbasaur, Charmander, Psyduck, Gengar et même Dugtrio! Attrapez-les tous et exposez-les dans votre salon, ça fera certainement parler la visite. Ça fera aussi de beaux cadeaux à offrir à votre entourage!

Pour commander les figurines musculaires Pokémon:

Si vous avez plutôt l’âme d’un bricoleur et possédez une imprimante 3D, il est possible de retrouver les modèles en ligne et de les faire vous-même, comme le démontre cette vidéo TikTok.

