WWE 2K22: Rey Mysterio sera en couverture du nouveau jeu de lutte, prévu très bientôt [VIDÉO]

Après la sortie désastreuse de WWE 2K20 et l’annulation de WWE 2K21, 2K Games revient en pleine forme avec un nouveau jeu de lutte complètement repensé. C’est le Hall of Famer et légende de la lucha libre, Rey Mysterio, qui a été choisi pour orner la couverture de WWE 2K22, qui sortira le 11 mars 2022.

Par la fait même, 2K Games a aussi présenté une bande-annonce mettant en vedette de nombreuses WWE Superstars jeunes et moins jeunes et qui promet bien des nouveautés intéressantes pour les fans de lutte.

Lors du dévoilement virtuel du jeu, Rey Mysterio a dit être fier d’avoir été choisi pour la couverture du nouveau volet.

«C'est un moment incroyable pour moi, a déclaré le lutteur. Pouvoir représenter la culture de Lucha Libre en tant que superstar de la couverture de WWE 2K22, c'est un moment de grande fierté, pas seulement pour moi, mais pour les générations qui viennent après moi et pour tout mon peuple. Pour tous les latinos , c'est un grand moment.»

Retour après une pause d’un an

WWE 2K22 marquera le premier jeu WWE 2K depuis WWE 2K20 en 2019. 2K Games promet aux fans d'avoir repensé le moteur de jeu, un nouveau schéma de contrôle et des visuels améliorés.

De plus, un nouveau mode de jeu, MyGM, permettra aux joueurs de devenir directeur général de la WWE et de créer leur propre liste ultime. On retrouvera aussi le mode MyFaction, qui permettra aux joueurs de gérer leur propre faction de rêve, et MyRISE, qui offrira aux joueurs de créer leur propre superstar.

La sortie du jeu est prévue pour le 11 mars 2022 sur PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One et PC. On peut d’ailleurs le précommander dès maintenant via la page de 2K Games.

