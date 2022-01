Cette étrange machine peut égrainer le pot et rouler des joints parfaits

Partager







Avis aux poteux aux mains pleines de pouces: un nouvel appareil peut leur venir en aide dans l’obtention du joint idéal.

Une machine nommée Otto permet d’égrainer votre cannabis et de le rouler dans un joint parfait, en appuyant sur un simple bouton, comme le rapporte Core77.

Photo Bananas Bros



La vidéo ci-dessous offre une belle démonstration du fonctionnement d’Otto.

On dépose la marijuana encore en cocotte dans le hachoir situé au sommet de l’appareil et on place un cône de papier dans la partie translucide juste en-dessous.

Photo Bananas Bros



Le pot fraîchement réduit en petits morceaux par le grinder tombe alors dans le cône à un rythme idéal.

Et voilà, votre joint est roulé et comme le dit si bien une chanson connue de Cypress Hill, il ne reste plus qu’à l’allumer et à le fumer.

Photo Bananas Bros



Otto est fabriqué pour la firme Bananas Bros et se vend 150 dollars américains sur le site de la compagnie.



Vous pouvez aussi choisir de payer 297 dollars canadiens pour le commander sur Amazon, mais tsé...

