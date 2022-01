Des DJ québécois forcés de s’exiler partout dans le monde pour travailler

Partager







Forcés de rester chez eux en raison de la fermeture des bars et restaurants, des DJ québécois s’exilent aux quatre coins de la planète pour pouvoir faire leur travail.

• À lire aussi: Un DJ regrette qu’«on soit les derniers sur Terre à repartir» les pistes de danse

• À lire aussi: «Un cauchemar qui ne s’arrête pas»: cet entrepreneur envisage de quitter le domaine des bars après 10 ans de carrière

Depuis 15 ans, Donald Lauture, 43 ans, a fait danser bien des Montréalais. Le Soubois, l’Hôtel W ou le Flyjin sont autant d’établissements dans lesquels il a fait tourner ses platines. En 2017, sa carrière prend même un souffle nouveau quand il devient l’un des DJ officiels du Formule 1 Paddock club, la partie événementielle et festive entourant les activités des Grands Prix. Ça l’amène alors à voyager partout dans le monde: Abu Dhabi, Mexico et maintenant Vienne(photo ci-dessous).

Courtoisie Donald Lauture

C’est d’ailleurs en Autriche qu’il se trouve en ce début du mois de janvier. Il est DJ pour le resto-bar ONYX BAR, situé dans un célèbre hôtel de Vienne, le DO & CO. Pourtant, ce pays situé au cœur de l’Europe n’est pas reconnu pour être laxiste en matière de contrôle de la pandémie. Des restrictions sanitaires très strictes y ont été instaurées, comme l’obligation légale pour tous ses citoyens de se faire vacciner à partir du 1er février, en plus d’avoir confiné un total de 117 jours pendant la pandémie.

«Le nightlife de la scène, des restaurants et des bars est incroyable. Ici, les gens gardent le sourire, boivent et font la fête, et ce, même si tout ferme à 22h. Ils vivent avec [le virus, NDLR]», conclut-il.

Donald Lauture tente donc d’en profiter au maximum et saute sur toutes les opportunités qui se présentent à lui pour travailler à l’international.

«Dans le monde du nightlife, souvent c’est loin des yeux, loin du cœur. Il y a beaucoup de talents à Montréal qui étaient sur une espèce de montée avant la COVID-19. Quand ça fait plus d’un an et demi que tu n’es pas sorti de chez vous, les clubs à l’extérieur passent à autre chose.»

Travailler à l’étranger aujourd'hui lui permet aussi de continuer à faire circuler son nom dans le milieu et d’y conserver ses contacts, ajoute-t-il.

Sous le soleil de Punta Cana et de Miami

Confronté à un nouveau confinement au début du mois de décembre, Bruno* est un DJ montréalais âgé de 27 ans. Depuis le début de la pandémie, il a quitté le Québec à diverses reprises pour travailler.

Bruno, DJ âgé de 27 ans, en action lors de la soirée du Nouvel An à Punta Cana, en République dominicaine

«Si je peux aller faire ce que j’aime le plus dans un endroit où c’est permis, je ne vais pas m'en empêcher», raconte-t-il.

Fort d’un carnet de contacts développé au fil des années, il a obtenu un contrat à Punta Cana, en République dominicaine, à l’occasion du Nouvel An 2022. Il s’est aussi déniché un contrat dans un supperclub — un lieu où l’on peut à la fois manger et danser — de Miami, en Floride, pour le mois de janvier, et un autre au Mexique au mois de mars.

Au cours des deux dernières années, celui qui est DJ à temps plein et propriétaire d’une petite entreprise événementielle a traversé de nombreux mois sans aucune entrée d’argent. Il ne pouvait donc plus refuser aucun contrat, alors que les seuls DJ set devant public qu’il pouvait réaliser se déroulaient dans des stationnements extérieurs dans le cadre d’opérations de marketing...

Le Montréalais regrette que les bars et les restaurants soient toujours autant pénalisés, après 23 mois de pandémie. Il aurait aimé que le gouvernement tente entre autres de mieux documenter les éclosions et d’essayer des concerts-tests tels ceux qui ont eu lieu au Royaume-Uni ou en Espagne.

«On paie un prix bien plus élevé que d’autres endroits», conclut Bruno.

DJ, ébéniste et amateur du Mexique

Louis Racine, alias Lou Roots, s’est, lui, envolé au Mexique d’octobre à décembre pour réaliser le boulot qu’il aime. Ce pays lui est cher: il s’y est fait de nombreux amis en plus d’y avoir de la famille, sa conjointe étant mexicaine. Il souhaite y retourner dès la fin février.

Louis Racine

Avant l’arrivée du virus, il avait un calendrier bien rempli et travaillait comme DJ à temps plein. La pandémie et les fermetures prolongées des établissements nocturnes l’ont forcé à se réorienter. Il œuvre aujourd’hui comme ébéniste.

«Avec la pandémie, on ne peut plus vraiment faire notre travail de DJ sauf si tu fais de la production musicale [...] Il faut trouver d’autres solutions», avance l’homme de 33 ans.

D’un point de vue professionnel, s’exiler lui permet d’avoir «plus de portes ouvertes et de nouvelles opportunités», ajoute Louis Racine.

Le nightlife montréalais à l’ère post-COVID

Les DJ interviewés émettent certaines craintes quant au lendemain de la pandémie pour le nightlife québécois.

«Les mesures prises [par le gouvernement Legault] concernant les restaurants et les night-clubs nous ramènent vraiment en arrière», s'inquiète Donald Lauture. Lorsqu’il voyage à l’étranger, nombreuses sont les remarques de touristes lui demandant pourquoi les restaurants et les bars sont fermés.

Selon lui, Montréal est maintenant étiquetée comme une ville moins festive, pense-t-il.

De son côté, Louis se dit un peu plus optimiste. «J’ai l’impression qu’on va être capable d’avoir une vie sociale cet été, mais c’est sûr que moralement, c’est difficile. Aller danser, c’est quelque chose qui, je pense, est important pour la santé mentale», conclut-il.

* Son nom de scène est tu pour protéger son activité professionnelle.