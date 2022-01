Le système de santé au bord du gouffre: les soins à domicile sont-ils l'avenir?

Partager







La pression sur les hôpitaux est telle que le gouvernement de François Legault envisage d’élargir l’accès aux soins à domicile afin de libérer des lits. Pourrait-il s’agir d’une solution pour désengorger le système en cette période de crise? Est-ce qu’on pourrait s’en servir pour améliorer l’accès aux soins à long terme?

Pourquoi parle-t-on, à ce moment-ci, de soigner des patients à la maison?

La situation est à ce point critique dans les hôpitaux que Québec a élaboré un plan qui prévoit notamment une baisse de la qualité des soins s'il devenait impossible de traiter tous les patients. Il s'agit du Guide pour la priorisation et la gestion des hospitalisations en courte durée en contexte de pandémie.

Mais pour éviter la mise en application de ce plan, la sous-ministre adjointe à la Santé, la Dre Lucie Opatrny, a présenté plus tôt cette semaine certaines solutions, comme le projet-pilote «COVID à domicile», en cours depuis la semaine passée à l’Hôpital général juif de Montréal.

L’initiative permettra éventuellement à 50 patients atteints de la COVID, sélectionnés par une équipe médicale en fonction de nombreux critères, de quitter l’hôpital avant la date prévue de leur congé et d’obtenir des soins chez eux. Ils seront alors intégrés à une «unité virtuelle» où leur santé et leur bien-être feront l’objet d’un suivi par une équipe virtuelle d’infirmières, de médecins et d’inhalothérapeutes.

La présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Francine Dupuis, voit dans ce projet-pilote un moyen d'atténuer la pression sur l’hôpital.

«C’est vraiment comme un hôpital, mais à domicile. Ce sont des patients qui, normalement, n’auraient pas eu leur congé, mais qui, grâce au projet, peuvent faire la dernière partie de leur hospitalisation à la maison. Avec quatre patients actuellement, nous avons déjà libéré au moins une vingtaine de jours de lits qui pourront être occupés par d’autres qui en ont plus besoin. Ça permet un roulement de lits supérieur», détaille-t-elle.

Un pas vers l’avenir

Mais ce n’est pas tout. Selon elle, le projet pourrait carrément servir de point de départ pour moderniser les soins dans la province.

«L’avenir des soins de santé dans le monde occidental va changer dans les prochaines décennies. Les hôpitaux vont avoir un rôle moindre, parce qu’on observe que les patients récupèrent mieux lorsqu’ils sont chez eux, par rapport à un endroit aussi occupé de l’hôpital. On veut que ça reste et qu’éventuellement on puisse ajouter d’autres patients», explique Francine Dupuis.

Elle note que plusieurs soins ou suivis actuellement faits à l’hôpital pourraient très bien se faire ailleurs.

«Il y a beaucoup d’amélioration à faire dans le réseau de la santé quant à la pertinence des soins. Il y a des tests de laboratoire, des admissions, toutes sortes de choses qui sont demandées qui ne sont pas optimales ou même nécessaires, actuellement. Garder un patient à l’hôpital en observation pendant cinq jours au cas où il se passerait quelque chose, c’est un luxe qu’on ne peut plus se permettre», indique-t-elle.

Il faut y aller avec prudence

Le président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, Gilbert Boucher, croit aussi que l’élargissement des soins à domicile est une piste de solution intéressante à la saturation actuelle du système de santé, mais rappelle qu’il faudra le déployer avec prudence.

«C’est une des solutions au problème et c’est vers là qu’il faut aller, parce que le manque de lits pour les hospitalisations est flagrant, mais il faut vraiment bien regarder qui peut y être admissible. Il faut être prudent et y aller judicieusement», analyse-t-il.

Soulager le personnel à moindre coût

Francine Dupuis note aussi que la réduction du flot de patients pourrait atténuer la pression sur le personnel hospitalier.

«Si on ne garde dans les hôpitaux que les gens qui ont absolument besoin de surveillance et de soins aigus, c’est certain que le besoin de main-d’œuvre spécialisé va diminuer», analyse-t-elle.

Elle croit aussi que le gouvernement pourrait envisager de participer à l’implantation de ce genre de projet, puisqu’il pourrait se faire à coût raisonnable, permettant des économies à long terme.

Photo d’archives

«Éventuellement, peut-être que le ministère va décider que tout le monde devrait le faire et qu’il y aura une plateforme pour les établissements publics. Ça coûte cher, en termes de préparation de projet, puisque ça nécessite la participation active de toutes les directions des hôpitaux. Mais en matière de coûts réels, pas du tout.»

Et les réponses semblent pour le moment favorable.

«Les infirmières et les médecins qui travaillent sur ce projet-là actuellement sont passionnés, ils ont l’impression de façonner l’avenir et d’ouvrir la voie vers une médecine et des soins de santé du XXIe siècle. [...] Hier, on a fait une présentation à une dizaine d’établissements dans le réseau qui ont démontré de l’intérêt pour le projet. Ils étaient très enthousiastes», conclut-elle.