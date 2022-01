Philips Hue: 40$ de rabais sur le kit de démarrage d’ampoules RVB intelligentes et pont

Partager







Pèse sur Start a déniché un ensemble Philips Hue comprenant quatre ampoules et un pont qui valent le détour et qui agrémenteront parfaitement votre salon, salle de jeux ou studio de jeux vidéo!

Il sera possible, via un appareil intelligent, de contrôler les lumières et les capteurs et de personnaliser l’ambiance lumineuse de sa maison sans tracas. Les ampoules intelligentes Philips Hue fonctionnent avec n'importe quel assistant vocal ou Smart Home, comme Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Microsoft Cortana et plus encore.

Habituellement affiché à 249,99$, on pourra commander le kit de démarrage Philips Hue White & Color Ambiance A19 pour seulement 209,36$ via ce lien.

