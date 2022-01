Pourquoi on ne peut pas prendre la vaccination obligatoire à la légère

Partager







Julie Snyder a soulevé un tollé mardi en demandant à des enfants lors d’une interview s’ils étaient en faveur de la vaccination obligatoire. Le contexte d'une émission de télévision est-il adéquat pour aborder une question aussi importante que celle de la vaccination obligatoire, avec des enfants de surcroît? Non, répond une bioéthicienne.

• À lire aussi: Si j’ai eu la COVID, dois-je recevoir une 3e dose? Quels effets secondaires? On répond à vos questions

• À lire aussi: Plus d’un Canadien sur quatre serait en faveur d’une courte peine d’emprisonnement pour les non-vaccinés

«Ce sont des questions extrêmement complexes et nuancées. Poser une question pareille aux enfants comme faisant partie d’une démarche de divertissement est irresponsable», estime Vardit Ravitsky, professeure en bioéthique à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

Pas seulement parce que la question de la vaccination obligatoire pose de nombreux enjeux éthiques, mais aussi parce que la réponse des enfants est en fait le reflet des messages qu’ils entendent dans la société, contribuant ainsi à approfondir le clivage sur le sujet, ajoute la bioéthicienne.

Instrumentalisation des enfants

Si Julie Snyder a été accusée d’instrumentaliser les enfants – au point où plus de 57 000 personnes ont signé une pétition exigeant le retrait des ondes de son émission –, les opposants aux mesures sanitaires et aux vaccins ont aussi utilisé les jeunes pour faire valoir leur point.

Tiens tiens… L’histoire des 4 Julie est l’exemple parfait de l’effet miroir. Faudrait se garder une petite gêne quand même. (je suis contre cette instrumentalisation des 2 cotés). Je dépose quelques photos ici. pic.twitter.com/fEeCChqkQX — ChantaleC 🎭 🎹💪🏻💉💉💉 (@chapta15) January 20, 2022

D’un côté comme de l’autre, la pratique est problématique. «Les enfants n’ont pas la capacité de complètement comprendre les deux côtés du débat, de formuler leur propre opinion ou même de consentir à une participation à une entrevue ou une manifestation. Ils n’ont pas la maturité de faire ces choix de façon libre et éclairée», affirme Mme Ravitsky.

La définition de vaccination obligatoire

C'est bien beau tout ça, mais au-delà de la controverse, à quoi faisons-nous référence lorsqu'on demande à quelqu'un s'il est pour ou contre la vaccination obligatoire? Parce que si la question de la vaccination obligatoire peut, de prime abord, sembler évidente, la réalité est toute autre, soutient la professeure.

«Quand on dit vaccination obligatoire, on ne veut pas dire que quelqu’un va arriver chez vous et vous tenir de force pour vous vacciner. Ça ne deviendra pas non plus un acte criminel de ne pas être vacciné», explique-t-elle.

• À lire aussi: Vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner au annecasabonne.com

Quand on dit obligatoire, on essaie, essentiellement, d’exprimer l’idée que le choix de ne pas être vacciné pour des raisons personnelles devient un choix avec des conséquences extrêmement lourdes. Ainsi, les mesures en place au Québec nous rapprochent, en quelque sorte, de la vaccination obligatoire, selon la bioéthicienne.

TOMA ICZKOVITS

«Que ce soit la perte d’emploi, la perte de la liberté d’aller dans les magasins, etc., toutes ces mesures-là sont des expressions de la vaccination obligatoire, parce qu’il s’agit d’un prix à payer pour ce choix. Et plus le prix est élevé, plus on s’approche de l’obligation», précise Vardit Ravitsky.

• À lire aussi: Les non-vaccinés ne sont pas tous complotistes et antivaccins

Mais après plus d’un an à faire de l’éducation et après avoir tenté l’attraction avec le concours vaccinal, une certaine coercition devient nécessaire, affirme Mme Ravitsky. Après la carotte vient le bâton. Et ce bâton-là, en l’occurrence le passeport vaccinal, devient de plus en plus lourd.

La vaccination obligatoire fonctionne-t-elle?

S’il y a bien une chose que l’Histoire peut nous apprendre, c’est que la vaccination obligatoire pure et dure ne fonctionne pas, fait valoir Laurence Monnais, historienne de la médecine et professeure à l’Université de Montréal. En tout cas, elle ne garantit pas une couverture vaccinale complète pour les personnes visées par l’obligation.

• À lire aussi: 8 personnalités publiques qui ont suscité la controverse à cause de leur position sur les vaccins ou les mesures sanitaires

Si le Québec a renoncé à cette obligation en 1972, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont adopté la vaccination obligatoire des enfants pour aller à l’école dix ans plus tard.

Or, l’Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants réalisée en 2017 démontre que le taux de vaccination des enfants pour plusieurs maladies infectieuses, comme la rougeole ou la polio, n’atteint jamais 100%. Le Québec dépasse même les deux provinces où une obligation est en vigueur pour quelques maladies.

Cet écart prouve que la vaccination obligatoire est impossible à appliquer, démontre Mme Monnais. «Ça coûte cher parce qu’il faut vérifier que l’obligation est suivie et on n’a pas les moyens de faire ça.»