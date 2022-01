Squid Game: Netflix confirme qu'il y aura une saison 2

Partager







La série à succès Squid Game sera officiellement de retour pour une deuxième saison, selon Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix.

«L’univers de Squid Game ne fait que commencer»

Après s’être hissée au top du palmarès Netflix dans plus de 94 pays, la série coréenne sera officiellement de retour prochainement.

Le co-PDG et directeur du contenu chez Netflix, Ted Sarandos, a confirmé la nouvelle jeudi au magazine américain Variety.

Ce n’est pas étonnant, puisque Squid Game est devenue la série la plus regardée à ce jour, avec plus de 111 millions de téléspectateurs en octobre, soit plus de 29 millions que sa plus proche poursuivante, Bridgerton.

Quant à lui, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a révélé à l’Associated Press que la deuxième saison était bien en préparation dans sa tête et que l’intrigue prenait forme, mais qu’il était beaucoup trop tôt pour discuter des détails.

Il a de plus confirmé que l’équipe de réalisateurs et lui sont en discussion avec Netflix pour une saison 2 et aussi une saison 3.

