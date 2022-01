Alice Paquet rend hommage à Karim Ouellet

Partager







«Tu es un amour qui ne se trouve pas deux fois dans une vie». Alice Paquet a rendu hommage sur les réseaux sociaux à son ex-amoureux Karim Ouellet, décédé lundi soir.

«On est tombé en amour pendant les quelques jours des Francofolies. On est tombé en amour dans la musique, là d'où tu viens, là où tu vis encore. On s'est aimé avec des trames sonores».

Dans une longue publication, Alice Paquet s'est remémoré les souvenirs de sa rencontre avec l'auteur-compositeur-interprète. Il a été retrouvé mort dans un studio de musique à Québec, lundi soir.

«Karim était un inestimable allié. En fait Karim était révolté par toutes les injustices du monde. Toutes. Il se posait beaucoup de questions. Il réfléchissait toujours», poursuit-elle.

«Tu es un amour qui ne se trouve pas deux fois dans une vie. Dans à peu près tout tes regards, tu aimais».

«Depuis que tu nouas as quittés, il m'arrive de me retrouver dans un lieu de paix à l'intérieur de moi. Nos souvenirs deviennent mes complices, je souris et je pleure en même temps. Dans ce lieu de paix, tu te poses près de moi et je vois ton visage répondre à ma peine sans dire un mot, comme tu savais si bien le faire. Juste en prenant ma main. Le coeur est sa seule destination. Quand on y est, on ne croit plus en rien.

Tu redonnais toujours une chance à la beauté du monde. C'est essouflant, toujours donner des deuxièmes chances.»

«Karim, dans ce lieu de paix, je te prends par la main. Je fais l'aller-retour jusqu'à l'Intermarché sur Saint-Joseph avec toi. Je te regarde cuisiner, j'entends la musique du monde nous accompagner. [...] Je te prends par la main. J'entends ta voix tomber sur mon coeur. J'allume une cigarette que je te tends. Je n'ai pas encore déchiffér ton départ. Nous sommes là, nous continuerons à t'aimer. La vérité est gravée dans ta musique pour l'éternité. Ce qui nous sauve, c'est ta musique

Bye mon cœur d'amour».