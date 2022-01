Antho Tran: Passer de YouTube à TikTok et atteindre 100 000 abonnés

Partager







Après avoir connu le succès de 2016 à 2020 sur sa chaîne YouTube dédiée au jeu vidéo Clash Royale, le créateur de contenu Anthony Tran s’est lancé dans le vide en démarrant sa chaîne TikTok en janvier 2021. Sept mois plus tard, il atteignait les 100 000 abonnés, grâce à de longues recherches et à un concept unique qui lui permet de créer du contenu authentique, unique et universel.

Au début de 2021, Anthony Tran vit une baisse de motivation vis-à-vis sa chaîne YouTube, qui compte 105 000 abonnés et qu’il a démarrée pour le plaisir, quatre ans plus tôt. « Ma chaîne était exclusivement reliée [au jeu vidéo] Clash Royale, explique-t-il, j’avais uniquement une audience en France et je ne voyais pas une grande croissance dans le futur ».

Seulement 43 jours après avoir basculé vers TikTok, il atteint les 10 000 abonnés. C’est avec la série « Underrated / Overrated », où il teste les plats de restaurants et compare sa critique personnelle à la note obtenue sur les revues de Google, qu’il atteint à nouveau les 100 000 abonnés et parvient à faire sa marque dans l’écosystème TikTok québécois.

Une question de contenu et de personnalité

Anthony Tran s’est approprié la plateforme TikTok par des essais divers de contenus, et une compréhension accrue de la plateforme. Il explique : « J’ai regardé beaucoup de vidéos et j’ai lu des articles pour m’informer sur le fonctionnement de l’algorithme, sur l’optimisation des vidéos pour utiliser chaque aspect de TikTok à mon avantage ».

Sur TikTok, le contenu est roi. L’algorithme de la plateforme récupère et partage seulement le contenu qui est susceptible de plaire aux utilisateurs. « Plusieurs entreprises [habituées aux médias sociaux plus traditionnels] se plantent parce que leur contenu n’est pas adapté à l’algorithme de TikTok et que leurs vidéos ne sont pas optimisées », soutient Anthony. Il juge par ailleurs que son expérience avec YouTube, où il a « maîtrisé comment filmer et monter une vidéo qui intéresse les auditeurs, » lui ont donné un avantage dans son virage.

La recherche du contenu idéal d’Anthony s’est arrêtée sur un sujet universel pour les Québécois - la nourriture - et sur un ton basé sur l’authenticité, hautement personnel. Il se fait un point d’honneur de ne toucher aucune rémunération pour les vidéos où il fait des critiques. « Oui, ça aurait pu être un point de motivation que les restos m’offrent la nourriture ou paye la vidéo, mais le contenu aurait perdu en valeur et en authenticité. »

Monétiser sans être biaisé

Avec YouTube, Anthony pouvait compter un revenu régulier, basé sur les vues que récoltait chaque vidéo. Chaque tranche de 1000 vues lui apportait environ 5 $. Ce revenu était complété par quelques collaborations et des sponsorisations d’équipes e-sportives.

Sur TikTok, c’est plus compliqué, confie Anthony : « Au bout de quelques mois, j’ai pris une pause parce que je ne savais pas comment bâtir ma présence sur TikTok », incluant l’aspect de la monétisation. Au Canada, il n’existe aucun fonds pour rémunérer les créateurs de contenu sur TikTok. Anthony choisit de miser sur les collaborations et d’offrir un service de production de contenu. « En apprenant [à utiliser TikTok et] à faire grandir ma communauté, j’ai acquis une expertise que je peux offrir aux entreprises qui veulent utiliser la plateforme. »

Même si c’est plus facile de monétiser une chaîne YouTube, il juge que le potentiel de TikTok est plus grand : « plus de collaborations sont disponibles, l’investissement en temps est moins grand à cause de la durée des vidéos et l’investissement en argent est moins grand car ça demande moins de matériel ».

Découvrabilité et abonnements

Avant de quitter définitivement sa chaîne YouTube, Anthony Tran a tenté de s’y réinventer, avec difficulté : « La plupart de tes vidéos sont visionnées par les abonnés qui te suivent déjà. Si l’abonné se tanne de ton contenu, il ne regarde plus tes vidéos ». Les moyens qu’offre YouTube aux utilisateurs pour découvrir de nouvelles chaînes se limitent à la barre de recherche et aux suggestions faites sur la page d’accueil et à la suite des vidéos.

Sur TikTok, la découvrabilité est au centre de l’expérience : « L’algorithme te propose du contenu qu’il pense que tu vas aimer sans tenir compte de tes abonnements. » Pour le créateur, cela veut dire que « si ton contenu est bon mais que tu n’as pas beaucoup d’abonnés, tu peux être poussé à une très grande audience ».