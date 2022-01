Ces vedettes menacent de ramener les cheveux de «raton laveur»

Partager







Les tendances louches des années 2000 n’ont pas dit leur dernier mot en ce début de 2022. Cette fois-ci, ce sont les cheveux à motifs qui plaident leur cause. Cette tendance est connue aussi sous le nom de Hair Stamps, parfois affectueusement surnommée «cheveux de raton laveur».

Dès la première semaine de janvier, on voyait cette tendance Y2K revenir sur l’une des célébrités les plus suivies, Dua Lipa. Sur ses longueurs blond platine et brunes, on remarquait des motifs de cœurs orange et rose avec des accents verts.

• À lire aussi: La tendance tinsel hair fait un retour sur TikTok

Elle n’est pas la seule chanteuse à adopter cette tendance qui nous rappelle les Hot Stamps et les appareils à cheveux que l’on souhaitait toutes avoir à Noël dans les années 2000. Megan Thee Stallion et Rihanna ont emboîté le pas aussi, et ça ne passe pas inaperçu.

Rihanna est apparue dans une campagne de Saint-Valentin Fenty Beauty avec les cheveux de style raton laveur, rayés à l’horizontale, rouge et noir. L'aspect capillaire est discutable, mais tout de même audacieux.

Megan Thee Stallion est, quant à elle, une adepte des cheveux à motifs. La chanteuse a porté une longue perruque blonde à la Barbie avec des motifs de fleurs rétro pour son vidéoclip de Cry Baby.

Elle a arboré le style pour un déguisement de Cruella aussi.

Parfait pour s’amuser, le style hair stamps fera fureur lors de festivals et de vos sorties entre amis.

Voici quelques outils pour recréer ces styles:

Craies à cheveux temporaires, 20$ l'ensemble sur Amazon

Courtoisie

Si vous vous sentez artistes, voici vos outils pour faire des oeuvres d'art capillaires qui s'effacent au lavage.

Acheter ici

Cool make hollywood hair extensions, 31$ chez Amazon

courtoisie

Si vous ne retrouvez plus la machine reçue à votre huitième anniversaire, vous pouvez toujours essayer celle-ci, qui fait un motif sur une mèche colorée à mettre dans vos cheveux.

Acheter ici

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s