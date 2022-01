Les restaurateurs veulent une date de réouverture des salles à manger

Partager







Après presqu’un mois depuis la fermeture des salles à manger, des restaurateurs demandent au gouvernement d’établir un échéancier clair de réouverture afin de se préparer... et d’éviter le pire.

«Je trouve ça épouvantable tout ce qu’on nous fait vivre», déplore Nathalie Côté, copropriétaire des pizzerias Stella sur le Plateau-Mont-Royal. «Le système de santé ne peut pas le prendre, mais nous non plus».

La restauratrice souhaite que le gouvernement offre le plus tôt possible une date de réouverture des salles à manger. Elle souligne qu’avoir un calendrier fixe aiderait à soulager son stress ainsi que celui de ses employés.

ALEX PROTEAU/24 HEURES/AGENCE QMI Nathalie Côté

Vendredi, le directeur national de la santé publique par intérim Luc Boileau a affirmé qu’un échéancier de déconfinement pourrait être remis bientôt au gouvernement.

«Si actuellement la tendance qu’on voit depuis quelques jours se maintient encore, mettons un 3-4 jours, on va être capable à ce moment-là de proposer au premier ministre un calendrier de réouverture », a-t-il prédit vendredi au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio.

Pour y arriver, une diminution du nombre d’hospitalisations est l’un des facteurs clés, a expliqué le Dr Boileau.

Le gouvernement hésiterait actuellement entre une réouverture des salles à manger le 31 janvier ou le 8 février, a appris notre Bureau parlementaire.

En choisissant le 8 février, les restaurateurs auraient droit à leur aide financière, fait remarquer le vice-président aux Affaires publiques de l’Association Restauration Québec, Martin Vézina. Pour y avoir accès, ils doivent être fermés pour sept jours consécutifs dans un même mois.

Une situation difficile

L’imprévisibilité des décisions gouvernementales cause un «stress incroyable» sur les membres de l’industrie, mentionne Hakim Chajar, chef du restaurant Miel, situé dans Pointe-Saint-Charles. «Faut être fait fort mentalement».

DARIO AYALA/AGENCE QMI Hakim Chajar

Le gagnant de l’émission Les chefs! en 2014 pense que le gouvernement du Québec voit la restauration comme un «sot métier». «On nous regarde très très bas».

«C’est difficile de savoir où on s’en va quand on ne sait pas quand on va pouvoir rouvrir», croit Francis Rodrigue, qui détient six restaurants dans le Grand Montréal. Il dénonce le manque de transparence du gouvernement Legault à l’égard des restaurateurs.

«On gère des entreprises, », tient-il à rappeler. «Si tu sais qu’il y a une possibilité de réouverture, ça te permet de planifier».

Des employés qui souffrent

«Des milliers d’employés ont hâte de retrouver leur emploi», souligne Francis Rodrigue. Il rappelle qu’ils doivent payer leur loyer, et pour plusieurs d’entre eux, soutenir leur famille.

PHOTO COURTOISIE Francis Rodrigue

Francis Rodrigue s’inquiète que les fermetures à répétition poussent de nombreux employés de la restauration à quitter le milieu en raison de la trop grande incertitude. «On risque de perdre des gens passionnés par ce qu’ils faisaient», craint-il.

Hakim Chajar est d’avis que «tous les employés [de la restauration] ont perdu confiance en notre domaine».

«C’est dur sur le moral des employés», remarque Nathalie Côté. Plusieurs d’entre eux ont préféré aller sur le chômage parce qu’ils n’aimaient pas faire uniquement des livraisons. D’autres ont tout simplement mis une croix sur leur carrière pour se réorienter ailleurs.

Les employés qui auront quitté durant cette troisième fermeture en moins de deux ans devront être remplacés. La formation pour ces nouveaux employés est coûteuse, rappelle Francis Rodrigue.

Nathalie Côté espère que le gouvernement annoncera la réouverture des salles à manger dans un délai raisonnable afin de permettre aux restaurateurs de se préparer. Selon les trois restaurateurs, un délai de 24 à 72 heures n’est pas suffisant pour être disposé à ouvrir.

Ils ont besoin de plusieurs jours pour entrer en contact avec les employés actuels pour déterminer ceux qui souhaitent rester, planifier les horaires et faire des embauches au besoin. Ils doivent aussi faire des commandes de nourriture et réorganiser la salle à manger en fonction des mesures sanitaires qui seront en vigueur.

- Avec des informations de l'Agence QMI