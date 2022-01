Mike Ward souhaite aider la Ville de Montréal à loger des itinérants

Partager







L’humoriste Mike Ward, affecté par la mort d'une itinérante dans les derniers jours, souhaite aider la Ville de Montréal pour héberger les citoyens qui en ont besoin durant cette vague de froid extrême.

Il veut offrir quelques abris pour aider les itinérants qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se rendre dans les haltes de chaleur.

«J’ai fait construire 25 abris [pour itinérants] que j’ai offerts à votre équipe l’année passée. L’offre tient toujours. C’est des tentes en bois, isolés, chauffé avec la chaleur du corps humain. On peut se loger confortablement jusqu’à -30. Conçu pour les gens les plus à risque, ceux qui refusent de dormir dans les refuges», peut-on lire sur ses médias sociaux.

Il a rappelé que les abris pourront être installés en une semaine.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a répondu à l’humoriste en précisant que «l’itinérance est un enjeu complexe qui nécessite des solutions encadrées et adaptées».

«Nous non plus, on ne veut laisser personne derrière. On travaille avec la santé et le communautaire pour que tout le monde ait un toit et vive dans la dignité», a-t-elle indiqué dans une publication sur Twitter, tout en remerciant l’humoriste pour son offre.