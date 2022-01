Un condo tout rénové par une designer dans le Petit Laurier à 799 000$

Partager







Ayant conservé son charme d’antan: moulures, colonnes, portes en bois massif, radiateurs en fonte et détails architecturaux au plafond, ce condo fut entièrement remodelé.

Digne des vieux appartements montréalais, ce condo construit en 1923 dans le Petit Laurier laisse maintenant place à un condo aux goûts du jour et saura en charmer plus qu’un.

Crédit photo: Nicolas Shapiro

C’est à la designer Nancy Couture de chez Arte Design que revient le crédit pour la transformation.

Crédit photo: Nicolas Shapiro

Dès l’entrée, vous serez charmés par un rez-de-chaussée ouvert et lumineux. Alors que vous aurez traversé le corridor étroit, vous tomberez sur une cuisine, un salon et un espace salle à manger.

Crédit photo: Nicolas Shapiro

Un accès direct à la terrasse se trouve dans la salle à manger.

Pour sa part, la cuisine fut entièrement redessinée afin d’introduire un impressionnant comptoir de quartz et une cuisinière au gaz haut de gamme. C’est le lieu idéal pour les personnes qui adorent cuisiner et recevoir les amis et la famille.

Crédit photo: Nicolas Shapiro

Avec une fenestration abondante sur trois côtés, c’est tout le logement de 1 331 pieds carrés qui profite de la belle lumière.

Trois chambres se trouvent dans le condo. Les futurs propriétaires pourront choisir de fermer un mur dans la chambre double afin d’y installer une chambre supplémentaire.

Crédit photo: Nicolas Shapiro

Lors des rénovations, une salle de bain attenante fut ajoutée à la chambre principale. Planchers chauffants, douche à l’italienne et bain autoportant en font la salle de bain de rêve.

Crédit photo: Nicolas Shapiro

La chambre principale possède aussi une pièce-penderie spacieuse. Cet espace de la maison ressemble à un appartement parisien ce qui en fait la parfaite suite des maîtres: romantique et chic.

Pour profiter d’une vie de quartier riche, à deux pas du parc Laurier, dans un environnement ergonomique et lumineux, ne cherchez pas plus loin que ce condo.

Michèle Arsenault de RE/MAX s’occupe de la vente. Le prix demandé est de 799 000$.

