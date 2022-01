Des funérailles en nombre réduit, ça nuit au processus de deuil

Partager







BILLET - Ça fait à peine un mois que l’année 2022 est commencée et déjà, il me semble que les réseaux sociaux sont tapissés de «RIP» et de «paix à son âme». Il y a les décès de célébrités (Karim Ouellet et Gaspard Ulliel viennent en tête), mais aussi de gens ordinaires. Et ça rappelle à quel point actuellement, les funérailles et le processus de deuil, c’est pas facile.

Nombre maximum aux funérailles

On en parle peu, mais en ce moment, au Québec, on n’a pas le droit de réunir plus de 25 personnes à l’intérieur dans un lieu de culte pour des funérailles.

Vous ne trouvez pas que ça manque un peu d’humanité? On ne parle pas d’un match de hockey ou d’une sortie au restaurant, mais bien de funérailles... d’un dernier salut à la personne qu’on a aimée.

Disons que ça ne facilite pas le processus de deuil.

«C’est très difficile. Qui peut être là, qui ne le peut pas... comment choisir? Cela peut être très déchirant pour un proche qui ne veut pas prendre la place de quelqu’un d’autre», fait remarquer Marc-André Dufour, auteur et psychologue clinicien.

Dans les derniers jours, plusieurs personnes se sont confiées à moi, car elles n’ont pas pu dire leurs adieux convenablement à un défunt.

Je vous avertis : âmes sensibles, sortez vos mouchoirs.

Une jeune entrepreneure montréalaise que j’estime beaucoup a perdu son bébé âgé de quatre mois, en 2020. Un véritable drame.

«Mes parents et mes beaux-parents n’ont pas pu assister à la cérémonie qu’on a faite pour notre petit garçon. C’était un max de 10 personnes. Disons qu’on l’a rapidement dépassé», m’écrit-elle.

«Ma mère est encore très triste de cet événement et je ne suis pas sûre qu’elle s’en remettra, mais bon, ainsi va la vie. Je dois accepter qu’elle ne fût pas là», conclut-elle.

Déconfinement

On peut s’attendre avec le déconfinement graduel que la limite soit à nouveau augmentée au cours des prochaines semaines, mais même si on peut être plus, ça ne règlera pas tous les problèmes d’un coup.

«J’ai le fils d’une amie, qui était comme mon neveu, qui est décédé subitement en juillet 2020. Au salon funéraire c’était tough, car on devait être 75 et pas plus pour lui dire au revoir», m’a racontée une femme.

«On se faisait constamment avertir pour la limite de personnes, lors de l’exposition. C’était sincèrement anti-empathique», relate-t-elle.

Deuil et culpabilité

C’est sans compter les gens qui ne peuvent toujours pas accompagner un proche dans ses derniers moments, sur son lit d’hôpital. Ni ceux dont un parent est décédé dans un autre pays, sans qu’ils puissent aller le voir parce que les règlements aux frontières canadiennes compliquaient vachement les choses. Leur deuil est accompagné de culpabilité.

Se rassembler, dans le deuil, c’est pourtant super important.

«On sous-estime le réconfort que d’autres peuvent apporter en ces temps difficiles. Le support moral émotionnel est important. Lorsqu’on perd quelqu’un qui nous est cher, ça laisse un vide et c’est douloureux», explique Marc-André Dufour.

«On a beau faire des vidéo-conférences pour un enterrement, il y a un moment qu’on a besoin de sentir qu’on est aimé. On s’entend que de prendre quelqu’un dans nos bras, il n’y a rien qui peut remplacer ça», poursuit-il.

Il a tellement raison.

Le papa d’une de mes meilleures amies est décédé plus tôt ce mois-ci. J’ai bravé le froid, en l’attendant sur le pavé de l’église, puisque je ne pouvais pas rentrer.

Elle est sortie dans sa robe noire, toute masquée. J’ai croisé son regard triste et ses yeux mouillés et ce fut plus fort que moi, je l’ai prise dans mes bras.

Cette COVID ne me fera pas oublier qu’on a tous besoin de chaleur humaine.

