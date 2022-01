«Entre 2 notes»: Pierre Flynn et Salomé Leclerc

Partager







Et si on laissait la chance à deux artistes qui ont un ou des points communs de jaser jusqu'à plus soif? C'est ce qu'on a eu envie de faire avec la série vidéo Entre 2 notes, qui permet de belles et étonnantes conversations!

Après Paul Piché et Émile Bilodeau, Klô Pelgag et Daniel Bélanger, ainsi que Laurence Jalbert et Alexandre Poulin, au tour de Pierre Flynn et Salomé Leclerc de se prêter au jeu de la série Entre 2 notes!

Regarder Pierre Flynn et Salomé Leclerc ensemble peut donner l'impression d'assister à une conversation entre un père et sa fille, qui se respectent et s'aiment beaucoup. Même eux ont vite remarqué leurs ressemblances et familiarités artistiques dans les premières minutes de la discussion!

Une évidence venue confirmer l'envie de Salomé Leclerc d'échanger avec Pierre Flynn!

À travers ce riche moment de partage, les deux auteurs-compositeurs-interprètes se livrent sur l’importance de prendre son temps dans le processus créatif, des défis de l’écriture, du doute qui peut être très envahissant et de l’importance de faire confiance au yogourt...

Toutes les explications dans la vidéo!

Entre 2 notes est une série de longues rencontres vidéo entre artistes qui ont des atomes crochus. Style musical, amour de la poésie, fibre politique... Tout est possible! L’idée? Prendre le temps de jaser, tout simplement.

