Off The Hook a fermé deux de ses trois boutiques montréalaises en un mois

Le dernier mois a été rempli de rebondissements pour la famille Off The Hook qui a annoncé la fermeture définitive de deux de ses trois boutiques de Montréal.

En effet, le samedi 22 janvier, le détaillant indépendant fièrement montréalais a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il disait au revoir à son local du Plateau-Mont-Royal.

La boutique qui avait ouvert ses portes en 2018 a accueilli des lancements de collection, des vernissages et des concerts au cours de ses premières années. Elle était toutefois fermée temporairement en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires. L’équipe a donc finalement pris la décision de rapatrier ses néons et son «stock» au magazine du centre-ville de Montréal.

L’autre boutique qui était située dans le Vieux-Montréal, au sein de l’hôtel William Gray, a également fermé il y a un mois. L’annonce avait été faite sur les réseaux sociaux du détaillant le 23 décembre dernier mais est passée davantage sous silence.

Par chance, la boutique du centre-ville est toujours présente, tout comme le site web transactionnel. Ces fermetures nous font tout de même un pincement un coeur comme la marque est ancrée dans l’ADN montréalais depuis plusieurs années maintenant.

Off The Hook

1021, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

