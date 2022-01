The Batman: le Riddler livre un cadeau spécial au justicier dans ce nouvel extrait

Partager







Il y a certaines publicités plus intéressantes que d’autres sur YouTube, comme ce tout nouvel extrait du prochain film de Batman, réalisé par Matt Reeves

La séquence, qui n’a toujours pas été publiée sur les réseaux sociaux du long-métrage, a été repérée par des internautes alors que celle-ci est diffusée en guise de publicité avant d’autres vidéos sur YouTube. Ces braves justiciers du Web ont alors fait la bonne chose: ils ont enregistré l’extrait et l’ont partagé sur Twitter.

A clip of the funeral scene of #TheBatman has released. pic.twitter.com/TFy8prma2L — The Batman Film News 🦇 (@TheBatmanFilm_) January 22, 2022

Relayée ensuite par GamesRadar, la bande-annonce se veut la première scène entière de The Batman à être présentée aux fans à quelques semaines de la sortie en salle du film, le 4 mars prochain.

On y voit le Bruce Wayne de Robert Pattinson assister à des funérailles, lorsque celui-ci entend le commissaire Gordon (Jeffrey Wright), également présent, parler à des collègues de la disparition du procureur Gil Colson.

C’est à ce moment que l’église est plongée dans le chaos, alors que le Riddler (Paul Dano) envoie un petit cadeau à Batman: une voiture qui défonce le bâtiment, se dirigeant vers la foule, et qui contient nul autre que Colson (Peter Sarsgaard). Et pour couronner le tout... le pauvre procureur a une bombe d’attachée sur lui. Quand ça ne va pas bien...

Chose certaine, en un peu plus de deux minutes, la séquence parvient à donner un excellent aperçu du ton, de l’intensité et du rythme que proposera The Batman en mars.

En plus de Pattinson, Wright, Dano et Sarsgaard, le long-métrage de Matt Reeves mettra également en vedette Zoë Kravitz (Catwoman) et Colin Farrell (le Pingouin). Notons que The Batman sera le plus long film de la franchise, avec une durée de près de trois heures.

