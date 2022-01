Une vente de jeux québécois s'en vient sur Steam

Partager







Du 3 au 7 février, la plateforme Steam aura une superbe vente qui mettra de l’avant des jeux conçus ici, au Québec.

GamePlay Space — l’Espace Ludique, en collaboration avec la Guilde du jeu vidéo du Québec, annonçait lundi la Vente Steam des jeux du Québec, qui aura lieu au début février. La vente offrira aux joueurs l’occasion de se procurer des jeux d’ici à des prix réduits, mais aussi de tout simplement les découvrir.

Plus de 150 jeux vidéos développés au Québec seront mis de l’avant.

De plus, l’événement se tiendra sur la page principale de Steam, question de faire rayonner le talent d’ici. On retrouvera des jeux indépendants, dont ceux de Thunder Lotus, Outerminds et Kitfox Games, ainsi que des titres AAA, dont ceux de WB Games et Square Enix.

Courtoisie

Simultanément, GamePlay Space — l’Espace Ludique présente l’édition 2022 de DemoNights. Coproduit par Loto-Québec, DemoNights permet à 15 développeurs de jeux québécois de présenter leur jeu en direct de Twitch devant des dizaines de milliers de spectateurs. L’événement sera diffusé les 3, 4 et 5 février sur la chaîne Twitch Loto-Québec.

À VOIR AUSSI

s