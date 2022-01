10 jeux mobiles qui valent la peine

Partager







Les jeux mobiles ont parfois une mauvaise réputation. Quand on consulte les palmarès des jeux les plus populaires, on retrouve souvent des jeux remplis de microtransaction et un design un peu paresseux. Mais il n'y a pas que ça!

Il y a plein de jeux mobiles de qualité qui valent totalement la peine d'être joués. On vous en propose 10.

Rocket League Sideswipe

Android, iOS

Psyonix

Avec des millions de téléchargements sur Android et iOS, Rocket League Sideswipe est déjà pas mal un incontournable sur mobile, que vous soyez fan de Rocket League ou non. C'est une version simplifiée du jeu où l'on joue de gauche à droite, tout en gardant certains des mouvements déjà connus. C'est assez simple à contrôler, et ça se joue bien sur un petit écran de cell ou sur une tablette!

Disney Melee Mania

Apple Arcade

Disney / Mighty Bear Games

Ce jeu d'Apple Arcade regroupe vos préférés de Disney dont Mickey Mouse, Elsa et Buzz Lightyear dans....un genre de MOBA! Eh oui, vous avez bien lu. Bon, c'est une version très simplifiée, mais ça sert d'excellente introduction au genre à un néophyte. En plus, c'est charmant comme tout et la manipulation des personnages se fait très bien, surtout sur un iPad Mini. Le seul hic: le matchmaking est parfois lent, mais ça vaut quand même la peine.

Among Us

Android, iOS

Innersloth

Saviez-vous que vous pouvez jouer à l'extrêmement populaire jeu Among Us sur votre appareil mobile? Oui! Ne ratez pas l'occasion de jouer l'imposteur et rendre vos amis fous!

Crash Bandicoot: On the Run

Android, iOS

King

Parce que Crash lui aussi méritait son jeu « run »! C'est assez simple: le personnage avance tout seul, et vous devez éviter les obstacles. Mais le design est de qualité, et on reconnaît l'atmosphère des jeux Crash Bandicoot.

Assemble with Care

Apple Arcade

ustwo games

Si vous avez aimé le jeu Unpacking, vous risquez d'adorer Assemble with Care, qui est un peu semblable. Conçu par les créateurs de l'excellent Monument Valley, le jeu vous demande de résoudre des petits puzzles amusants et reposants. Disponible sur Steam aussi!

Chrono Trigger

Android, iOS

Square Enix

Saviez-vous que vous pouviez jouer au RPG classique Chrono Trigger sur mobile pour seulement 9,99$? Replongez dans cette magnifique aventure avec des contrôles à jour et des visuels léchés.

Five Nights at Freddy's

Android, iOS

Clickteam

Il s'agit d'une version remastérisée de Five Nights at Freddy's sur PC. Vous êtes gardien de sécurité de nuit dans un drôle de restaurant et devez surveiller les drôles de comportements de Freddy et sa bande. Ce jeu est rapidement devenu un classique de l'horreur, et vous pouvez l'essayer pour seulement 2,99$ sur mobile! Attention de ne pas lancer votre appareil, car vous risquez de sursauter...!

Monument Valley 2

Android, iOS

ustwo games

Ce petit puzzle zen payant date un peu, mais il demeure un excellent exemple que les jeux mobiles peuvent être magiques. Vous devez manipuler votre environnement et jouer avec la perspective afin de vous rendre du point A au point B. Ça semble simple, mais ça devient un très bon défi!

Loóna

Android, iOS

Loona Inc

Vous avez de la misère à relaxer? L'application Loóna vous propose des petites histoires douces ainsi que des dessins à compléter, tout en écoutant une musique reposante. Ça se joue magnifiquement bien le soir, juste avant de décrocher complètement des appareils mobiles.

Gauche-droite: le manoir

Android, iOS

Ce jeu de mémoire, conçu au Québec, testera certainement votre concentration. Vous y incarnez Billy, un garçon à la recherche de son chien Gigi qui s'est enfuie dans un énorme manoir. Vous allez devoir mémoriser le chemin qui mènera vers Gigi. Facile? Oh que non!

À VOIR AUSSI

s

s