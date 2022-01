Comme au Canada, les thérapies de conversion sont maintenant interdites en France

Partager







Bonne nouvelle pour la communauté LGBTQ2S+ en France: les 142 députés français ont adopté mardi à l'unanimité un projet de loi interdisant les thérapies de conversion.

• À lire aussi: Un Montréalais devient le premier arbitre ouvertement gai dans le hockey professionnel

• À lire aussi: C'est la fin des thérapies de conversion au Canada

• À lire aussi: 6 personnes trans qui ont marqué l’histoire en 2021

Le texte législatif, porté par la députée de La République en Marche Laurence Vanceunebrock, inscrit un nouveau délit dans le Code pénal français.

La #ppl interdisant #TherapiesDeConversion est définitivement adoptée! Je suis fière de mon pays. Plus personne ne pourra prétendre, sous peine de sanctions pénales, pouvoir guérir les #LGBT. #RienAGuerir Merci à tous ceux qui m’ont soutenue. @1ElisaMoreno @lecoindeslgbt pic.twitter.com/jW7YP2VNE1 — Laurence Vanceunebrock (@LaurenceVanceu) January 25, 2022

Toute pratique de thérapie de conversion sera passible de deux ans d’emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros (plus de 40 000 dollars canadiens). Les peines pourront grimper à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros (près de 65 000 dollars canadiens) d’amende en cas de circonstances aggravantes.

Des «pratiques barbares»

Théoriquement, les «thérapies de conversion» sont déjà liées à plusieurs infractions sous la loi française: harcèlement moral, violences ou exercice illégal de la médecine.

Mais pour Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, l’adoption de ce texte permettra d’envoyer «un signal clair» pour que les victimes de ces «pratiques barbares» aient le courage de «passer plus facilement la porte d’un commissariat».

Ces thérapies peuvent prendre la forme de séances d’exorcisme, de stages ou même d’électrochocs.

La loi interdisant les thérapies de conversion est adoptée à l'unanimité !

Soyons-en fiers, ces pratiques indignes n'ont pas leur place en République. Parce qu’être soi n’est pas un crime, parce qu’il n’y a rien à guérir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2022

«Soyons-en fiers, s’est exprimé sur Twitter le président de la République, Emmanuel Macron. Ces pratiques indignes n'ont pas leur place. Parce qu’être soi n’est pas un crime, parce qu’il n’y a rien à guérir.»

Actuellement, il n’y a pas, dans l’Hexagone, d’enquête nationale pour évaluer l’ampleur du phénomène des thérapies de conversion. En 2019, les députés parlaient d’une centaine de cas récents.

La France emboîte ainsi le pas à de nombreux voisins européens, comme l’Allemagne, Malte et certaines régions espagnoles. La Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne pourraient, dans un futur rapproché, faire partie de la troupe.

Qu'en est-il au Canada?

Le 1er décembre dernier, le projet de loi sur l’interdiction des thérapies de conversion, déposé par le ministre fédéral de la Justice David Lametti, a officiellement été adopté à la Chambre des communes d’Ottawa.

Tout comme le Parlement français, les députés canadiens ont appuyé à l'unanimité la motion.

La loi de notre gouvernement interdisant la thérapie de conversion au Canada est entrée en vigueur. Il est maintenant illégal de promouvoir ou publiciser cette pratique haineuse et néfaste, d’en profiter ou d’y soumettre quelqu’un. Les droits des LGBTQ2 sont des droits humains. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2022

La nouvelle loi C-4, entrée en vigueur au début du mois de janvier, interdit elle aussi entièrement les thérapies de conversion, qui visent à faire «devenir» hétérosexuels et cisgenres des membres de la communauté LGBTQ2S+.

Une étude menée en 2021 rapporte que 10% des Canadiens issus de la sphère BTQ2S+ affirment avoir subi une thérapie de conversion, notamment lorsqu’ils étaient mineurs; cette proportion est de 11% chez les personnes trans.