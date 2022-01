Elden Ring: le défi de trouver l'équilibre entre rendre le jeu moins stressant, sans en sacrifier sa difficulté [VIDÉO]

Partager







FromSoftware s’est donné un défi de taille avec Elden Ring: s’assurer que les joueurs ne soient pas trop stressés en jouant à leur jeu, sans toutefois sacrifier la difficulté des combats et des ennemis.

Lors d’une séance de questions/réponses au Taipei Game Show, le producteur Yasuhiro Kitao a expliqué comment les nombreux éléments du jeu ont été conçus pour rendre l’expérience moins anxiogène.

Dans cet esprit, les ennemis et les boss d'Elden Ring seront quand même aussi difficiles que les autres souls-like du studio, mais Kitao a clairement indiqué que beaucoup de changements ont été apportés dans la progression pour se rendre aux ennemis.

L’un des changements les plus significatifs est cette nouvelle option de faire appel à une monture. « Les chevaux offrent une méthode sans stress de parcourir les longues distances que le joueur doit parcourir dans le jeu », a expliqué Kitao. « Ce système a été introduit comme un moyen de se déplacer rapidement et agréablement vers le haut afin d'explorer ces zones plus élevées », en parlant de la capacité du cheval à remonter les courants d'air et atteindre des endroits surélevés.

L’autre mécanique qui a été introduite pour réduire le stress, et faciliter l’expérience aux joueurs, est le déplacement rapide (fast travel) entre les lieux déjà visités. Celle-ci donne la liberté au joueur de visiter l’immense carte d’Elden Ring à son rythme. Ainsi, cette mécanique permet au joueur d’améliorer son personnage et de revenir plus tard dans une zone qu’il trouverait difficile.

Un équilibre fragile

Kitao assure aux fans que son équipe s’assurera d’offrir un équilibre agréable et ajustera le tir sur plusieurs détails, comme l'emplacement des items, ainsi que les rencontres et événements en jeu, jusqu’à la sortie du jeu.

Il est donc clair qu'Elden Ring sera un jeu qui donnera une plus grande liberté dans la façon d’explorer son histoire et son vaste monde. Kitao a d’ailleurs indiqué que le jeu peut être terminé en 30 heures, mais que celui-ci comprend tout de même des dizaines d'heures de contenu supplémentaire.

Elden Ring est attendu le 25 février sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5. On a d'ailleurs appris par le fait même que le développement du jeu était terminé et que l'équipe se concentrait maintenant sur la patch de lancement.

