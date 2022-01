Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice maintenant disponible sur iOS et Android

Partager







Le titre de 2020 de la franchise olé olé Leisure Suit Larry est maintenant disponible dans le creux de la paume de sa main, sur iOS et Android pour seulement 15 $.

Après les événements de Wet Dreams Don’t Dry (2018), Larry se retrouve coincé sur l’île de Cancum et son «âme sœur» disparaît sans laisser de trace, avec comme seul indice d’où elle se trouverait un faible signal de son PiPhone.

Dans ce point-and-click grivois et absurde, Larry voyage à travers l’île paradisiaque à la recherche de l’amour et d'un peu d'érotisme tout en résolvant les énigmes qui se dresseront devant lui.

La version PC de Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice a récolté énormément de critiques positives sur Steam et est disponible à l’achat pour 44,99 $. Sa version mobile, offerte sur Android et iOS, est donc une aubaine puisqu’il s’agit du même contenu pour seulement 15 $. On rappelle aussi que le jeu est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et PS4.

En parallèle, Assemble Entertainment lancera une édition Save The World sur Steam pour 56,99 $ dans le cadre d'un partenariat entre Assemble et l'organisme ShareTheMeal. Ceux qui achètent cette édition recevront la bande originale et l'artbook numérique du jeu, «chaque achat garantissant deux repas aux enfants affamés du monde entier», selon le communiqué officiel.

