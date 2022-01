Les minimaisons pour itinérants offertes par Mike Ward acceptées à Victoriaville

Partager







Quelques-uns des abris pour personnes en situation d’itinérance offerts à la Ville de Montréal par l’humoriste Mike Ward, et refusés, prendront finalement le chemin de Victoriaville, ont appris nos collègues de TVA Nouvelles.

Après des discussions avec l’équipe de l’humoriste, la municipalité du Centre-du-Québec en recevra cinq au cours des prochains jours.

Sur Twitter, le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, a rajouté qu'ici «on peut se mettre en marche rapidement quand c'est le temps de trouver un toit aux Victoriavillois qui dorment dans la rue».

Ici, à la @VilledeVicto, on peut se mettre en marche rapidement quand c’est le temps de trouver un toit aux Victoriavillois qui dorment dans la rue. Merci @MikeWardca! #polqc #polmun https://t.co/KObPBxGyj8 — Antoine Tardif (@AntoineTardif) January 24, 2022

Lundi après-midi, Mike Ward a fait un appel sur les réseaux sociaux pour trouver «un camion de 18 roues pour transporter les cabanes. Les abris sont sur la Rive-Sud de Montréal et je dois les livrer à 1h30 de distance (Centre-du-Québec).»

Au cours de la fin de semaine, l'humoriste qui avait été grandement affecté par la mort d'itinérants, a interpellé directement la mairesse de Montréal sur les réseaux sociaux, rappelant à Valérie Plante qu’il avait fait construire et offert «25 abris pour itinérants» l’année dernière et que «l’offre tient toujours».

Mme Plante a refusé l’offre de l’humoriste. Au cours d’une conférence de presse aujourd’hui, elle a expliqué que le problème se situait plutôt du côté du manque de «personnes qualifiées» pour s’occuper de celles et ceux en situation d’itinérance. «Ce n'est pas d'être contre un projet comme ce que M. Ward propose, au contraire. Mais c'est de le faire de façon cohérente pour que ces gens-là soient pris en charge et qu'on les aide, qu'on soit là pour elles», a dit la mairesse. La mairesse a ajouté que «l’itinérance est un enjeu complexe qui nécessite des solutions encadrées et adaptées».

