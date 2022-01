Fuego Fuego: Olivier Primeau lance un festival de musique latine pour l’été 2022

Partager







Après le Beachclub, le succès du festival Metro Metro et une participation à l’émission XOXO, voilà que l’organisateur de «petits party» et entrepreneur Olivier Primeau lance un nouveau festival de musique latine à Montréal.

La première édition du Festival Fuego Fuego est prévue pour l’été 2022. C’est le groupe Midway en partenariat avec DNA Live et Sha Entertainment qui s’occupent de l’organisation.

C’est le groupe Midway à qui revient l’organisation des prolifiques festivals Escapade, Metro Metro, et des événements musicaux au BeachClub.

Dans une publication Twitter, Olivier Primeau blague en espérant que plus de deux bulles familiales pourront être présentes.

Je lance un nouveau festival cet été… j’espère qu’on va pouvoir être plus que 2 bulles familiales 😅 #fuegofuego pic.twitter.com/BQJtepSFbo — Olivier Primeau (@olivier_primeau) January 25, 2022

L’événement cherche à joindre de 15 000 à 25 000 festivaliers, selon le Midway Group.

«Nous n’allons pas réaliser le festival s’il y a des restrictions sanitaires. Avec une capacité réduite, on ne le ferait pas. Nous sommes à l’écoute des mesures gouvernementales et de nos festivaliers.», ont-ils confié à Narcity Québec.

L’annonce de ce nouveau festival fut assez bien accueillie sur les réseaux sociaux.

Avec Osheaga, Île Soniq, Heavy MTL, le festival Metro Metro, et bien d’autres, il est certain que de mettre de l’avant la musique latine, dans l’offre déjà généreuse en festivals à Montréal, saura plaire à plus qu’un.

Rien n'a encore été annoncé au niveau de la forme que prendra ce nouveau festival, mais Narcity Québec a été informé par le Groupe Midway que le festival ne serait que d’une durée d’une journée. La date officielle devrait être annoncée prochainement. Une chose est claire: ça s’annonce assez caliente ! Nous avons bien hâte d’en savoir plus.

