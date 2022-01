Plainte: un bar de Montréal reçoit une lettre de l’OQLF pour des publications Facebook en anglais

Partager







Un bar de Montréal aurait reçu une lettre de l’Office québécois de la langue française (OQLF) en réponse à une plainte reçue en lien avec des publications Facebook en anglais, au grand dam du propriétaire.

• À lire aussi: La liste des termes de l’année 2021 de l’OQLF est sortie et vous serez surpris (ou pas)

• À lire aussi: «Ma langue, je la préfère dans la bouche des gens que dans un Bescherelle» - Manal Drissi

«On perd de l’argent chaque mois [en raison de la pandémie] et c’est ça que le gouvernement prend le temps de faire? Il y a des choses plus importantes. Ce n’est pas le moment pour une petite business comme la mienne qui a de la misère», déplore Raphael Kerwin, propriétaire du bar The Blue Dog Motel, situé sur la rue Saint-Laurent à Montréal.

Dans la lettre qu’il dit avoir reçue, l’OQLF rappelle qu’«il est contraire à la loi d’offrir au public une publication commerciale qui n’est pas en français».

Le propriétaire contreviendrait ainsi à l’article 52 de la loi 101, qui stipule qu’une «publicité commerciale qui se trouve dans les pages Web des entreprises doit avoir une version en français.»

«Je ne savais pas pour Facebook»

Raphael Kerwin soutient qu’il n’était pas au courant qu’une page Facebook était assujettie à ce règlement.

«On est un des secteurs les plus touchés et ils prennent le temps de nous donner des problèmes avec notre Facebook? C’est une joke», regrette-t-il.

Il explique repartager à l’occasion sur la page Facebook du Blue Dog Motel des publications en lien à des évènements. M. Kerwin n’aurait ainsi pas le contrôle sur ce qui est publié.

La lettre, qui a été partagée sur Facebook, ne précise pas le montant des contraventions auxquelles s’exposerait le bar. Le propriétaire affirme s’être entendu avec l’Office pour régler le dossier après la réouverture des bars.

Sur le site de l’OQLF, il est indiqué qu’une amende peut varier en 1500 et 20 000$, et que ce montant peut doubler en cas de récidive.

L’OQLF n’a pas encore commenté l'affaire.

À VOIR AUSSI

COMMERCER EN FRANÇAIS AVEC MANAL DRISSI