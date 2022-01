L'île de l'amour: Samuel présente finalement sa blonde, qu'il connaissait avant l'aventure

Partager







L'ex-Insulaire Samuel confirme finalement les rumeurs et nous présente sa «nouvelle» copine dans une nouvelle capsule de L'après-soleil sur TVA+.

Après avoir été éliminé, à la surprise générale, juste avant la grande finale de L’île de l’amour, le couple de Sandrine et Samuel n’a pas survécu à son retour au Québec.

Les potins au sujet des intérêts amoureux de Samy commençaient à circuler et se sont rendus jusqu’aux oreilles de Sandrine, qui a annoncé sa rupture avec le grand brun en novembre.

Selon les ouï-dire, le natif de Grenville-sur-la-Rouge aurait rapidement repris contact avec une ex-fréquentation dès son retour de l’aventure. Plusieurs avançaient même que Sam était en fait déjà en couple avant de partir à Los Cabos.

Qu'en est-il?

C'est dans un centre de glisse qu'il présente Anael Ouellet Sayeur, celle qui fait battre son coeur. Samuel a raconté que lorsqu'il s'est inscrit à L'île de l'amour, il était célibataire. Ensuite, il a rencontré Anael et le duo a commencé à se fréquenter, sans être en couple officiel. Puis, ils ont mis leur relation sur pause lors du départ de Sam pour le Mexique.

Mais les sentiments restaient...

«J’ai rencontré Anael après avoir eu des nouvelles de L’île de l’amour [au mois de mai]. On a passé l’été ensemble et on a eu une bonne connexion. [...] J’ai voulu essayer de voir ce que l’aventure pouvait m’apporter et j’ai rencontré Sandrine. [...] J’ai développé des sentiments pour elle, c’est sûr, j’ai été deux mois avec elle là-bas», explique Samy.

Samuel dit d'Anael qu'il a su que c'était la bonne en la revoyant. «Pour vrai, mon côté fou que j'ai avec Ana, je ne l'avais pas avec Sandrine. Avec elle, je peux faire n'importe quoi, on fait juste des conneries pis on a du fun.»

De son côté, Sandrine a mis fin à sa relation avec Samy lorsque les rumeurs à son sujet ont commencé à circuler. La dernière fois qu’on a entendu parler d’elle, c’était en lien avec un certain avion en direction de Cancún il y a de cela trois semaines.

Voyez les épisodes de L'après-soleil pour en connaître plus sur le retour des participants de L'île de l'amour au Québec.

