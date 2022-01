Voici tout ce que Nostradamus avait prédit pour 2022

Partager







Publiées en 1555, Les prophéties, de Nostradamus, fascinent depuis leur sortie. Tout le monde y trouve ce qu’il veut, de la prédiction de l’avènement d’Hitler aux attentats du 11 septembre, y compris celle de la pandémie de covid-19.

Penchons-nous sur les écrits de celui dont le vrai nom était Michel de Nostredame et dont les prédictions iraient jusqu’à l’an 3797.

Voici 10 prédictions pour 2022:

1. L’Union européenne condamnée

Le quatrième quatrain de la Centurie II est, selon les spécialistes, sans équivoque. En effet, Nostradamus y parle des «temples sacrés» de style romain. Il n’en faut pas plus pour qu’on fasse le lien avec le traité de Rome, signé en 1957, qui est à l’origine de l’Union européenne. Or, avec le départ du Royaume-Uni, celle-ci est de plus en plus menacée. Le prophète en prévoit la désintégration pour 2022.

2. La fin du monde

Un des thèmes récurrents des Prophéties est la fin du monde. Cette fois-ci, en 2022 – normalement aux alentours de Noël –, une comète ou une pluie d’astéroïdes détruira la planète bleue. Nostradamus mentionne, dans un de ses quatrains, un feu dans le ciel et une pluie d’étincelles.

3. Le Japon tremble... ou est-ce la Californie?

Tant l’Empire du Soleil-levant que les États-Unis d’Amérique sont situés à la jonction de plaques tectoniques et sont sujets à des tremblements de terre dévastateurs. Selon les vers trouvés dans le troisième quatrain de la Centurie III, une secousse sismique d’une ampleur sans précédent sera ressentie en 2022. Cependant, les spécialistes ne s’accordent pas sur le lieu de la catastrophe. Il s’agirait soit du Japon – le séisme aurait lieu en pleine journée, causant des dommages terribles –, soit de la Californie («les terres à l’Ouest»), où il serait tout aussi ravageur.

4. Bye-bye, Kim Jong-un

Le sort du leader nord-coréen ne semble laisser aucun doute, s’il faut en croire le 14e quatrain de la Centurie IV. «La mort soudaine du premier» ferait référence au décès brutal de Kim Jong-un, qui règne sur son pays avec une main de fer. D’autres y voient la réunification des deux Corée... et l’exil du dirigeant suprême en Russie!

5. Une guerre et des réfugiés

Les changements climatiques ne peuvent être niés, et Nostradamus a parlé du «climat de Babylone» dans ses quatrains. Apparemment, un conflit prendra naissance dans un État non spécifié en raison de pénuries alimentaires. Le pays en question attaquera l’un de ses voisins afin de nourrir sa population. De surcroît, dans plusieurs de ses écrits, on trouve les mentions «de sang et de faim». Selon le Français, l’augmentation des conflits armés créera une vague de réfugiés sept fois supérieure à ce que l’Europe connaît actuellement. Toutefois, les pays concernés ne seront pas disposés à accueillir ces populations, et selon les quatrains, ceux qui ne mourront pas pendant leur fuite finiront «en captivité».

6. La bombe

«Pendant 40 ans», son éclat sera visible tous les jours. Cela indiquerait l’explosion d’une bombe nucléaire d’une puissance inégalée. Et le Français ne s’arrête pas là: apparemment, la déflagration sera telle qu’elle sera également responsable de changements météorologiques importants. Par contre, Nostradamus n’a pas précisé le pays qui serait touché directement.

7. Des attaques bactériologiques

Nostradamus écrivait ses quatrains après avoir eu des visions. Parmi celles, récurrentes, du médecin, il y a des actes terroristes d’une violence inouïe. Les lecteurs de ses quatrains insistent sur l’importance d’attaques, notamment bactériologiques, au cours des années à venir, et principalement pour 2022. De plus, pour bon nombre de familiers des écrits de l’apothicaire, c’est l’État islamique qui serait respon­­­sable des catastrophes à venir, au nombre desquelles figure une Troisième Guerre mondiale imminente, car une quantité importante de quatrains serait consacrée à des flambées de violence dans les pays du Proche et du Moyen-Orient.

8. Une nuit de trois jours

À priori, à l’automne 2022, une obscurité de trois jours envahira la Terre. Si Nostradamus n’en précise pas la cause, il indiquerait que ces 72 heures sonneront la fin de la guerre annoncée en raison des pénuries, et marqueront le début d’une paix durable.

9. Le dragon chinois

Pour Nostradamus, la puissance économique de la Chine pourrait atteindre son apogée en 2022. Certains quatrains sous-entendent même que le yuan deviendrait la monnaie d’échange internationale, supplantant le dollar américain. Il faut dire que les États-Unis ne cessent d’être en mauvaise posture depuis l’élection de Donald Trump, et la défaite de celui-ci n’a pas consolidé la position économique du pays. La valeur du dollar devrait ainsi s’effondrer, plongeant l’Amérique dans une crise profonde.

10. L’Italie en crise

De temps en temps, Les prophéties se font précises, du moins dans l’interprétation qu’on en fait. L’Italie serait à la veille d’une catastrophe économique sans précédent, de l’ampleur de celle qu’a connue la Grèce. Le pays pourrait voir son taux de chômage augmenter de manière dramatique et devenir la cause d’une nouvelle crise de la zone euro. Et toujours selon les écrits de Nostradamus, le redressement financier de l’Italie exigera des sacrifices, tant de la part de la population locale que des autres États membres.

