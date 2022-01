Vous avez la COVID-19? Vous pouvez maintenant déclarer vous-même votre résultat de test

Partager







Québec vient de mettre en ligne une plateforme d’autodéclaration de tests de COVID-19 afin de compiler les résultats de dépistage des Québécois.

Le gouvernement soutient que l’objectif de la plateforme est de lui permettre de mieux suivre l’évolution de la pandémie.

«Ça va devenir un outil très intéressant. On veut que les gens s’habituent à utiliser les autotests», a soutenu le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Le processus, qui se fait sur une base volontaire, ne devrait prendre que deux ou trois minutes. Vous n’avez qu’à entrer les informations pour vous identifier, de même que le résultat du test rapide antigène, et le tour est joué.

«C’est conçu pour être le plus convivial et le plus rapide possible», explique en entrevue au Journal Alexander Dahl, président-directeur général d’Akinox, la compagnie derrière la plateforme, qui a aussi conçu l’application du passeport vaccinal.

L’adhésion est la clé

Mais pour que la stratégie soit efficace, il faut que la population y adhère, un facteur qui sera «déterminant», selon Akinox. L’entreprise prévoit recevoir des dizaines de milliers de résultats chaque jour, qui pourront éventuellement être transmis par l’application VaxiCode.

«S’ils mettent un truc compliqué avec plein de questions, j’ai du mal à croire que les gens vont remplir ça», a affirmé Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’Université de Montréal spécialisée en gestion du réseau de la santé.

«Il ne faut pas se casser la tête. L’outil doit être simple, rapide et facile à remplir», a ajouté Benoit Barbeau, virologue.

Mieux suivre l’évolution de la pandémie

Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait restreint l’accès aux tests PCR à certains groupes afin de désengorger les centres de dépistage.

Le gouvernement ne pouvait ainsi plus suivre l’évolution du nombre de cas d’infection au quotidien, un problème que viendrait régler la plateforme d’autodéclaration.

