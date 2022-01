[PHOTOS] Athènes recouverte de neige: une tempête et une vague de froids inhabituels dans cette région ravagée par les feux de forêt l'été dernier

Partager







Une grande partie de la Grèce a été recourverte de neige lundi.

La température a atteint -14°C à certains endroits.

Tous les services publics et privés ont été fermés mardi en raison de la paralysie sur les routes.

La neige a recouvert lundi une grande partie de la Grèce, jusqu’à l’île méridionale de Crète, en raison d’une vague de froid avec des températures qui sont parfois descendues à -14 degrés Celsius, provoquant coupures de courant et de routes.

AFP

• À lire aussi: Encore plus de vagues de froid polaire... à cause du réchauffement climatique

La neige est pour la première fois cet hiver tombée dans le centre d’Athènes, ce qui a conduit à la fermeture du Parlement grec ainsi que des écoles.

Le transport aérien et maritime n’a pas été impacté, mais la circulation des rames de métro jusqu’à l’aéroport de la capitale a été perturbée.

«C’est une situation extrême pour notre pays», a commenté Christos Zerefos, un professeur de physique atmosphérique, sur la chaîne de télévision publique ERT.

AFP

• À lire aussi: Le Québec balayé par le smog hivernal

Costas Lagouvardos, le directeur de recherche à l’Observatoire national d’Athènes, a quant à lui dit à la chaîne de télévision ANT1 que la capitale n’avait pas connu de telles conditions météorologiques depuis 1968.

La neige est même tombée sur plusieurs îles grecques de la mer Égée (entre la Grèce et la Turquie), isolant certains villages de montagne sur celles d’Andros, de Naxos et de Tinos et recouvrant les plages de Mykonos.

De fortes chutes de neige se sont aussi produites sur l’île d’Eubée, au nord d’Athènes, déjà ravagée par des incendies cet été.

AFP

Jour chômé

Pendant toute la nuit de lundi à mardi, militaires, secouristes, policiers et pompiers ont assuré l’évacuation de centaines d’automobilistes après des chutes de neige «exceptionnelles», selon la protection civile.

Couvertures, nourriture, bouteilles d’eau ont été distribués aux automobilistes dont nombreux ont dû abandonner leurs véhicules sur la chaussée recouverte de neige, alors que la température tombait en dessous de zéro.

Quelque 300 automobilistes ont été transférés dans un hôtel près de l’aéroport international d’Athènes pour passer la nuit.

Le périphérique Attiki Odos, long de 70 km, ainsi que d’autres axes majeurs de la capitale restaient mardi fermés à la circulation. La Grèce, où les chutes de neige sont peu fréquentes, ne dispose pas d’un nombre suffisant de chasse-neige et autres engins de déblayage.

En raison de la paralysie de la circulation, et des températures négatives prévues par la météo, le gouvernement a décrété la journée de mardi «chômée», décidant de «suspendre» tous les services privés et publics, à l’exception des services indispensables, comme la police, les pompiers et les pharmacies.