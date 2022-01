Un mouvement d’extrême droite? Ce qu’il faut savoir sur le «convoi de la liberté» en route vers Ottawa

Partager







À l’origine, des centaines de camionneurs avaient décidé de former un convoi qui se rendrait à Ottawa samedi afin de protester contre l’obligation, pour ceux qui doivent traverser la frontière, d’être vaccinés. Mais la situation a rapidement dégénéré. On vous explique ce qui se passe.

Difficile, actuellement, d’estimer combien de poids lourds et de manifestants se rendront dans la capitale canadienne, puisque des camionneurs de plusieurs villes se joignent au groupe tout au long de leur route.

Chose certaine, la circulation risque d’être difficile au centre-ville d’Ottawa cette fin de semaine, puisque les camionneurs ont dit vouloir ralentir intentionnellement le trafic en roulant lentement.

«Notre but, c’est de traverser le pays et de faire changer d’avis le gouvernement. Les mandats [de vaccination] doivent prendre fin pour tout le monde, parce que ce qu’ils ont mis en place va affecter tout le monde, pas seulement les camionneurs», a expliqué à Global News Colin Valentim, l'un des participants, au moment du départ du convoi à Delta, en banlieue de Vancouver, dimanche.

Selon l’Alliance canadienne du camionnage (ACC), 12 à 15% des camionneurs au pays ne seraient pas vaccinés. L’association s’est d’ailleurs prononcée contre la manifestation, soutenant que la vaccination demeure «l’outil le plus efficace pour réduire le risque posé aux Canadiens par la COVID-19 et pour protéger la santé publique».

Des impacts en épicerie?

Des distributeurs alimentaires ont dit craindre que la politique de vaccination obligatoire, qui empêcherait 26 000 camionneurs transfrontaliers canadiens sur 160 000 de rouler, selon des données de l’ACC, n'entraîne des difficultés d’approvisionnement en épicerie.

Parmi les aliments les plus touchés, il est possible que les consommateurs constatent une chute de la disponibilité des fruits et des légumes, qui proviennent en grande partie des États-Unis, surtout l’hiver.

Dans une analyse, le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, affirme que nous pourrons continuer à trouver le nécessaire sur les tablettes, mais avec un choix de produits plus restreint.

«Avec tout ce qui se passe au sein de l’industrie du camionnage, s’attendre à la perfection à l’épicerie serait déraisonnable pour un certain temps», a-t-il ajouté.

Il souligne d’ailleurs que les problèmes d’approvisionnement ne sont pas nouveaux, mais que l’obligation vaccinale – en plus de la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie du camionnage et de la pandémie – n’aide pas la situation.

«Les camionneurs ont parfaitement le droit de manifester, mais ce convoi en lui-même est futile et ne fera probablement pas une grande différence, sauf causer des perturbations dont personne n’a besoin en ce moment», déplore le professeur, qui estime aussi que ce mouvement de protestation risque de «miner considérablement leur image».

Les fonds GoFundMe gelés

Une campagne de financement a d’ailleurs été mise sur pied, laquelle a amassé plus de 5,5 millions de dollars en une dizaine de jours. Depuis, la plateforme GoFundMe a cependant gelé les fonds.

«Les dons seront conservés en toute sécurité jusqu'à ce que l'organisatrice soit en mesure de fournir à notre équipe les documents relatifs à la manière dont les fonds seront correctement distribués», a confirmé au Journal Rachel Hollis, directrice des communications chez GoFundMe.

Elle a ajouté que cela fait partie du processus pour garantir que les fonds atteignent «le bon endroit» en toute sécurité. «Notre priorité est de protéger la générosité de tous les donateurs», a-t-elle poursuivi.

Des groupes d’extrême droite s’approprient le mouvement

Des leaders d’extrême droite se sont approprié le mouvement et auraient des ambitions similaires à celles des individus qui ont pris d’assaut le Capitole américain l’an dernier, selon la chroniqueuse Chantal Hébert.

Au micro de Tout un matin, sur Ici Radio-Canada Première, elle a expliqué que leur objectif était, en effet, de «recréer les événements du 6 janvier [2021] aux États-Unis».

«Je ne dis pas que les gens qui ont conduit les poids lourds sont partis avec cette intention-là, mais leur mouvement se fait récupérer de façon magistrale», a-t-elle ajouté.

Or leur objectif risque de ne pas avoir l’effet escompté, a-t-elle poursuivi. L'édifice du Centre sur la colline du Parlement est actuellement vide, car il est en reconstruction. Et comme le convoi doit arriver samedi à Ottawa, il n’y aurait pas de travailleurs de la construction à l’intérieur du bâtiment, seulement quelques gardes de sécurité.

Toujours selon Chantal Hébert, un autre groupe tenterait de mobiliser ses membres pour forcer la gouverneure générale, Mary Simon, à annuler toutes les mesures sanitaires à l’échelle du pays, qu’elles soient imposées par les instances fédérales, provinciales ou municipales.

Des influenceurs s’en mêlent

Après qu’Élisabeth Rioux eut publié lundi une série de stories pour appuyer le convoi de camionneurs, de nombreuses personnes ont dénoncé, sur les réseaux sociaux, le fait que les publications éphémères soient truffées de désinformation.

Alors que la majorité des grandes entreprises de presse avaient rapporté l’affaire, Élisabeth Rioux avançait que «les médias sont contrôlés» et qu’ils «manipulent l’information» dans le but de cacher l’importance du mouvement.

Angela Price, la femme du gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price, a aussi affiché son soutien aux camionneurs prenant part au convoi.

– Avec des informations de l’Agence QMI et de TVA Nouvelles