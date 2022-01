COVID-19: des experts recommandent une 4e dose de vaccin pour tous les adultes en Israël

Partager







Toutes les personnes de 18 ans et plus devraient recevoir une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19, selon un groupe d’experts d’Israël. Cette deuxième dose de rappel préviendrait davantage les infections et le développement de maladies graves.

La quatrième dose du vaccin procurerait une protection trois à cinq fois plus importante qu’après la troisième contre les maladies graves causées par le SRAS-CoV-2 et deux fois plus importante contre les infections, rapporte The Hill, selon les informations de l’Associated Press.

Alors qu'Omicron continue de s'imposer partout dans le monde, Israël est devenu, le 3 janvier dernier, le premier pays au monde à administrer une quatrième dose à sa population. Pour l’instant, seules les personnes de plus de 60 ans et les personnes à risque peuvent en recevoir une.

Bien que cette quatrième dose augmenterait significativement les anticorps, la protection ne serait que «partiellement efficace» contre Omicron, souligne l'un des experts, Gili Regev-Yochay, qui a dirigé une étude sur la quatrième dose.

AFP Naftali Bennett, premier ministre d'Israël

Actuellement, en Israël, 490 000 patients sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 871 aux soins intensifs. La grande majorité de ces patients sont des personnes non vaccinées, selon le même groupe d’experts.

Israël a été parmi les premiers pays au monde à vacciner contre la COVID-19. La campagne de vaccination y a commencé en décembre 2020.

En date du 25 janvier, plus de la moitié de la population a reçu une troisième dose (4,4 millions de personnes) et plus de 607 500 Israéliens ont reçu une quatrième dose, selon les plus récentes données du ministère de la Santé d’Israël.

– Avec les informations de The Hill