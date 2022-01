«On fait partie de la solution»: des gyms veulent défier le gouvernement et ouvrir leurs portes ce dimanche

Partager







Pour envoyer un «message clair», des propriétaires de centres de conditionnement physique de partout au Québec souhaitent défier le gouvernement de François Legault et ouvrir leurs portes pour une journée, ce dimanche.

«La santé physique doit être une priorité, lance d’emblée le copropriétaire du Gym Le Vestiaire, situé dans le quartier Villeray, à Montréal, et instigateur du mouvement, Karim El Hlimi. On veut faire reconnaître notre rôle et travail d’entraîneurs et de kinésiologues dans la solution pour améliorer le système de santé.»

Plusieurs autres gyms et studios de santé des quatre coins du Québec se sont joints au mouvement sur les réseaux sociaux, avec le mot-clic #lasantéenpremier.

Pas de la désobéissance civile

Karim El Hlimi insiste: il ne souhaite pas imiter les quelques restaurateurs du grand Montréal qui menaçaient, dans les derniers jours, de rouvrir leurs salles à manger en ne respectant pas les règles sanitaires en place.

«Tout est orchestré pour que les règles sanitaires soient respectées à la lettre, mentionne-t-il. Faire de la désobéissance civile n’est pas le message qu’on veut envoyer.»

Le Gym L'Atelier de Laval compte ouvrir ses portes ce dimanche, lui aussi. «On se lève debout, parce qu’on est tanné de se faire ignorer, souligne son propriétaire, Hugo Lauzon. On fait partie de la solution.»

À cause des nombreuses fermetures des derniers mois, il affirme que plusieurs de ses clients ont perdu leur exutoire «pour se défouler», car «tout le monde est à bout».

Karim El Hlimi regrette d’ailleurs le fait qu’il soit «super facile de ne pas être en santé» − les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) −, alors que les gyms doivent toujours patienter.

La conférence de presse de trop

La dernière conférence de presse du premier ministre François Legault, lors de laquelle il a notamment annoncé la réouverture des salles à manger des restaurants et des salles de spectacle, a été la goutte qui a fait déborder le vase, croit le porte-parole du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique (CCICP), Gabriel Hardy.

Ce dernier déplore que 500 personnes puissent bientôt assister à un spectacle, alors qu’il n’est même pas possible pour un entraîneur d’offrir des séances privées à sa clientèle.

S'il comprend les revendications des propriétaires de gyms, il affirme ne pas pouvoir approuver le mouvement. «On veut se tenir le plus loin possible de l’image de contestation, parce que pour l’avenir, on veut être un partenaire en santé avec le gouvernement», soutient-il.

Loin du Méga-Gym de Québec

Une chose est sûre: Karim El Hlimi et Hugo Lauzon ne veulent pas être comparés au Méga-Gym de Québec, responsable d’une importante éclosion de COVID-19 au printemps 2021.

«On n’est pas des gyms à grande surface. On est des clubs, des studios. On est rarement en haut de 15 personnes en même temps», affirme le propriétaire de L'Atelier.

«À cause d’une seule éclosion [au Méga-Gym de Québec], l’industrie a été mise dans le même panier, constate, pour sa part, le porte-parole du CCIPC. On a été stigmatisés et étiquetés comme des gens contre les mesures sanitaires.»