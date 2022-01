Disney+: voici les films et séries qui arrivent au Canada en février 2022

Partager







On ne pourra certainement pas accuser Disney+ de ne pas présenter une sélection diverse de nouveautés en février.

La finale de Book of Boba Fett, une série sur Pamela Anderson et Tommy Lee, un nouveau documentaire du National Geographic et The King’s Man, le plus récent film de la saga Kingsman, qui sert d’antépisode aux deux volets précédents: de toute évidence, il y en a pour tous les goûts!

Voici donc ce qui arrive sur Disney+ au Canada, en février:

2 février

The Big Leap – saison 1

Devs – saison 1

The Book Of Boba Fett – saison 1, nouvel épisode

Pam & Tommy – premier épisode

The Simpsons – saison 33, nouvel épisode

A Wilderness Of Error – saison 1

4 février

Torn

9 février

Better Things – saisons 1 à 4

The Book Of Boba Fett – finale de la saison 1

Fosse/Verdon

Marvel Studios: Assembled – The Making Of Hawkeye

Pam & Tommy – nouvel épisode

16 février

Marvel Studios: Assembled – The Making Of Eternals

Mr. Inbetween – saisons 1 et 2

Mrs. America

Pam & Tommy – nouvel épisode

18 février

High Fidelity – film de 2000

High Fidelity – saison 1

The King’s Man

Spin

The Wonderful Winter Of Mickey Mouse

23 février

Breeders – saison 2

Mayans M.C. – saisons 1 à 3

Pam & Tommy – nouvel épisode

The Proud Family: Louder And Prouder – premier épisode

25 février

Marvel Super Hero Adventures: Frost Fight!

No Exit

