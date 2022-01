Legacy of Thieves: Uncharted comme on devait y jouer [IMPRESSIONS + ENTREVUE]

Partager







Comment est-ce qu'on fait une version remastérisée d'un jeu déjà presque parfait? Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy étaient déjà d'excellents jeux lors de leur sortie en 2016 et 2017, mais ils devaient utiliser la technologie du temps. Avec la puissance de la PS5, on ne découvre donc pas de nouveaux jeux, mais on les voit enfin tels qu'ils devaient être.

Devriez-vous acheter Uncharted: Legacy of Thieves? On vous donne nos impressions de la collection, en plus des commentaires de Kurt Margenau, co-concepteur principal d'Uncharted 4, et Shaun Escayg, directeur d'Uncharted: The Lost Legacy chez Naughty Dog.

La fluidité au rendez-vous

Courtoisie Sony Interactive Entertainment

Uncharted: Legacy of Thieves Collection propose d'abord des améliorations graphiques, dont vous allez pouvoir profiter si vous avez les bons outils. Il y a le mode fidélité, pour écrans 4K, pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une résolution nette et plus de détails des environnements, le tout en 30 IPS. Il y a aussi le mode performance, qui favorise une expérience 60 IPS.

Pour ceux qui ont le matériel, il y a le mode performance+ pour profiter d'une expérience à 120 IPS, mais avec une baisse de résolution à 1080p. Pour ce mode, il faut un écran 120 Hz.

Uncharted était déjà majestueux, mais là, il est plus beau que jamais. Vous remarquerez que les objets au loin sont beaucoup plus nets et que le tout se charge à une vitesse impressionnante. Le meilleur dans tout ça, c'est la transition entre les cinématiques et l'action. La transition est si fluide que j'ai parfois fait le saut en me rendant compte que c'était à mon tour de jouer.

«On voulait montrer le travail qui avait déjà été fait, sans les restrictions technologiques», explique Kurt Margenau lors de notre entrevue. «On n'a pas construit de nouvelles textures. Ces versions existaient déjà, mais on ne les voyait pas, car on devait tout compresser», ajoute Kurt, expliquant qu'on voit enfin Uncharted de la façon dont il était prévu.

«On voulait que [les joueurs] puissent vivre l'expérience de ces jeux sur le meilleur matériel possible», ajoute Shaun Escayg, donnant comme exemple la fameuse scène au marché de Madagascar, qu'il décrit comme totalement différente. «On sent la scène vraiment prendre vie [sur la PS5]. On voit les textures des vêtements. Ce sont des petits trucs qu'on ne pouvait pas apprécier auparavant».

L'âge du jeu se manifeste toutefois sur les personnages, avec les expressions faciales parfois un peu datées quand l'on compare ce remaster à un jeu AAA plus moderne. En inspectant ceci, on a plus l'impression de jouer à un jeu mis à l'échelle qu'à un jeu dernier cri.

Côté son, celui du jeu a également été remixé pour une meilleure fidélité à l'audio 3D, tant que vous avez le bon casque pour en profiter. La PS5 peut reconnaître le casque que vous utilisez afin de vous laisser profiter de l'audio 3D; un atout que Naughty Dog a exploité avec des réglages personnalisés. Donc, si vous utilisez le fameux casque Pulse 3D de PlayStation, le son est mixé précisément pour ce casque-là.

Trouver l'équilibre avec la DualSense

Sony Interactive Entertainment

L'utilisation des fonctions de la DualSense est très intéressante dans cette collection. Je dis ça de façon positive, car il serait facile de s'emballer et de mettre un retour haptique sur tout dans un jeu, mais ce n'est pas le cas ici.

Certes, il y a un retour haptique et de la tension dans les gâchettes à des moments clés, mais ce n'est pas partout, ni trop fort. C'est parfois fait en toute subtilité, question de rester parfaitement plongé dans l'histoire. J'ai trouvé cet équilibre très plaisant, contrairement à d'autres jeux qui surutilisent le pouvoir de la DualSense, ce qui distrait de l'aventure.

On a, par exemple, une toute petite sensation quand on écrit dans notre carnet ou allume la lampe de poche. Mais ces sensations sont subtiles; elles ne sont pas nécessaires, mais ajoutent une couche de réalisme importante au remaster. Parfois, on ne se rend même pas vraiment compte des subtilités du retour haptique à moins de vraiment prendre le temps d'analyser chaque sensation.

Kurt Margenau explique que ce remaster était la première vraie occasion d'explorer la DualSense pour Naughty Dog. Selon lui, le retour haptique peut être exploité à tellement de niveaux, qu'il est possible de se concentrer sur les petites actions et les subtilités en plus des vibrations de base.

«On peut aussi faire des trucs vraiment plus dynamiques, comme avec les véhicules; on peut faire ressentir les pneus qui glissent, l'accélération g, ou être dans de l'eau», déclare-t-il. «Ces choses peuvent toutes avoir leur propre canal de retour haptique, mais ensuite on peut les mélanger et vraiment créer le sentiment de conduire un véhicule comme on n'a jamais pu le faire auparavant».

Le contrôle du véhicule offre effectivement une performance spectaculaire de la DualSense. Mais de mon côté, c'est plutôt le tir qui m'a été le plus impressionnant. Avec le retour haptique et la tension qui travaillent en parfaite harmonie, on a vraiment l'impression d'être en plein combat. Ça rend les scènes d'affrontements encore plus réalistes, mais, aussi, plus stressantes!

Devriez-vous l'acheter?

Sony Interactive Entertainment

Si vous n'avez pas déjà acheté Uncharted 4: A Thief's End ou Uncharted: The Lost Legacy, Uncharted: Legacy of Thieves Collection vous coûtera 64,99 $CAD. Toutefois, si vous avez acheté un seul des deux jeux auparavant, vous pouvez faire une simple mise à niveau pour 15 $ lors de la sortie de la collection le 28 janvier 2022. Parce que le jeu se rejoue bien, c'est un bon deal.

Le prix est un peu élevé pour ceux qui n'ont jamais essayé Uncharted 4 et son extension, toutefois. Mais vous ne risquez quand même pas de détester votre expérience; le jeu était bon lors de sa sortie, et ça, ça n'a certainement pas changé. Et juste pour l'expérience DualSense, pour moi, ça vaut la peine.

*À noter qu'un exemplaire d'Uncharted Legacy of Thieves pour PS5 a été fourni par PlayStation pour cette critique.