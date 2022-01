On vous explique c'est quoi la méditation orgasmique

Partager







BILLET - Chaque début d'année entraine son lot de résolutions pour arriver à s’épanouir dans les diverses sphères de sa vie. Et si ce mieux-être passait en partie par le clitoris?

C’est du moins l’audacieuse théorie d’Émilie Guimond-Bélanger, ancienne travailleuse sociale qui enseigne aujourd’hui la méditation orgasmique. Avouez que ça pique la curiosité...

Je me suis permis de lui poser les questions que vous vous posez probablement aussi.

La mentore en épanouissement m’a d’abord expliqué que la méditation orgasmique est une pratique lors de laquelle une personne caresse le clitoris de sa ou son partenaire pendant une quinzaine de minutes. Ici, le seul objectif des participant.e.s est de se concentrer sur leurs sensations...

«D’un point de vue spirituel, il s’agit d’amener les gens à se connecter à leur ressenti, m’a-t-elle dit. Cet abandon amène une connexion à l’autre. Il permet aussi de laisser aller un certain nombre de conditionnements dans notre sexualité, comme l’idée qu’on doive absolument atteindre l’orgasme ou performer.»

Émilie Guimond-Bélanger a découvert cette technique il y a sept ans, déjà. À l’époque, elle cherchait à cultiver un certain lâcher-prise. «Ce n’est pas simple d’apprendre à se laisser aller... La pratique a appris à mon corps à se détendre et avoir confiance!»

Aujourd’hui, la jeune femme s’en est fait un travail : elle mène des ateliers virtuels (lors desquels les participant.e.s ferment leur caméra!), question de partager son expérience. Après chaque séance, elle encourage les partenaires à parler de ce qu’ils viennent de vivre, à nommer ce qu’ils ont observé et ressenti. Ainsi, elle estime que la méditation les aide également à développer une communication plus honnête.

Orgasme sans gourous

Parlant d’honnêteté... Émilie Guimond-Bélanger ne s’en cache pas, ce qu’elle enseigne est inspiré d’une méthode créée par l’organisme OneTaste. Après avoir popularisé la méditation orgasmique, les gestionnaires de ce groupe ont été dénoncés pour leurs pratiques abusives et quasi sectaires, en 2018.

La coach s’en dissocie complètement. D’ailleurs, elle préfère parler d’une «technique de connexion» que de méditation orgasmique. Surtout qu’ici, l’objectif n’est pas nécessairement l’orgasme...

Reste que ça soulève une question délicate : à qui peut-on faire confiance, quand vient le temps de chercher à s’épanouir, au plan intime?

Émilie Guimond-Bélanger a réfléchi un instant, avant de me répondre. «C’est d’abord important de savoir ce qu’on désire vraiment. Qu’est-ce qu’on veut développer ? Un mentor nous guide, mais seulement vers nous-mêmes. Il faut être responsable de notre cheminement et attraper les outils avec lesquels on résonne, sans jamais subir la pression de s’inscrire à un cours ou de faire une retraite particulière. Il faut se sentir libre dans ses décisions. La pression, c’est un red flag.»

On prend les trucs en note.

(Ceux sur la fiabilité des mentors, comme sur le potentiel du clitoris, j’imagine...)

