The Rock prépare un autre film de jeu vidéo, mais ne veut pas dire lequel [PHOTOS]

Après avoir été en tête d’affiche de Doom, Rampage et Jumanji, Dwayne «The Rock»Johnson se prépare pour un autre film de jeu vidéo, mais refuse de nous dire lequel.

C'est dans une entrevue avec Men’s Journal que l’ancien lutteur WWE a révélé la surprise, tout en promettant aux fans qu’ils auraient plus de détails en 2022.

«Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous faisons, mais il y aura une annonce cette année», a déclaré The Rock. «Nous allons porter à l'écran l'un des jeux les plus gros et les plus durs à cuire; celui auquel j'ai joué pendant des années.»

Cela dit, chez Pèse sur start, nous n’avons pas froid aux yeux! Grâce à nos diplômes en graphisme, la puissance de notre mental et notre license d’Adobe Photoshop, nous nous sommes donnés la liberté d’imaginer de quel film il pourrait s’agir.

Peut-être s'agit-il de Pokémon?

Montage Christine Lemus

...ou sinon quelque chose de plus classique, comme Call of Duty?

Montage Christine Lemus

Il ferait un bon Kirby aussi...

Montage Christine Lemus

Il pourrait tenter de séduire Gordon Ramsay, avec un film de Cooking Mama

Montage Christine Lemus

Par contre, quelque chose nous dit que The Rock ferait un bon Mega Man... ou Rock Man pour les joueurs japonais!

Montage Christine Lemus

Un classique, quoi!

Montage Christine Lemus

Il pourrait explorer un personnage plus doux, comme Olimar de Pikmin...

Montage Christine Lemus

Ou faire revivre une franchise épique comme Vectorman!

Montage Christine Lemus

Le prochain, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'expliquer?

Montage Christine Lemus

Parfois, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple!

Montage Christine Lemus

En attendant d’en connaître un peu sur ce mystérieux film, on sait que Johnson se garde très occupé, notamment avec la suite de Jungle Cruise sur Disney+ et Red Notice sur Netflix, ainsi que son premier rôle dans l’univers DC, Black Adam.

