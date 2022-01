Un État américain envisage de rendre illégal le fait de demander le statut vaccinal de quelqu’un

Partager







Demander à quelqu’un s’il est vacciné pourrait valoir au demandeur une amende de 14 000$ et jusqu’à un an de prison.

Des élus républicains de la Caroline du Sud ont déposé un projet de loi visant à rendre illégal le fait, pour un employeur, de demander le statut vaccinal d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, prétextant qu’il s’agit là d’informations médicales privées, selon Fox News.

L’auteur du projet de loi évoque que celui-ci «est rendu nécessaire parce que les personnes non-vaccinées subissent déjà des conséquences dans le monde réel».



«Nous avons des gens en Caroline du Sud qui perdent leurs emplois parce qu’ils doivent signaler à leur employeur qu’ils ne sont pas vaccinés», a raconté à Fox News le républicain Mike Burns.

«Nous avons aussi des gens qui ont leurs tarifs d’assurance qui se font changer de catégorie. Ils chargent jusqu’à 100$ supplémentaires par semaine par rapport aux personnes vaccinées. C’est complètement fou de faire de telles choses!», a dit le représentant du district 17 de la chambre des représentants de la Caroline du Sud.

Burns a aussi proposé une analogie qui aurait pu rendre Anne Casabonne verte de jalousie.



«Si je suis votre employeur et que je vous demande si vous êtes enceinte, je ne peux pas faire ça! Je ne peux pas demander si vous pensez tomber enceinte. Je ne peux pas demander si vous avez des ITS ou le VIH. Je ne peux pas poser ces questions d’ordre médical privé. Mais pour une raison ou une autre, c’est correct de mettre fin à l’emploi de quelqu’un parce qu’il n’aurait pas ce vaccin à prendre seulement en cas d’urgence. C’est ridicule.»



On se souvient que la comédienne devenue candidate conservatrice provinciale avait comparé la vaccination à la circoncision lors d’une entrevue avec Paul Arcand.



Selon le projet de loi H.4848 de Mike Burns, demander le statut vaccinal en lien avec la COVID-19 de quelqu’un lorsqu’on est un employeur, une entreprise, un OBNL ou une entité publique serait considéré comme un geste criminel.



Les personnes prises en défaut pourraient être passibles d’une amende de 14 000$ et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un an.

Ce projet a donc pour but d’empêcher les employeurs sud-caroliniens de mettre en place des politiques de vaccination obligatoire pour leurs employés.

Cependant, ses chances de prendre effet et d’être mis en application sont bien minces, de l’aveu même de celui qui l’a présenté.



«Environ 5% des projets de loi» déposés deviennent des loi en Caroline du Sud, mais Burns affirme vouloir agir parce que «les gens sont écoeurés».



À notre avis, ça serait plus simple si tout le monde se faisait vacciner, mais bon...

