25 influenceurs québécois qui ont de l’impact en 2022

Qui sont les créateurs qui ont vraiment de l’influence sur les réseaux sociaux en 2022 au Québec? On vous en présente 25 à surveiller de près. Notre sélection est basée sur un mélange de plusieurs critères : nombre d’abonnés, pertinence dans l’espace culturel, explosion récente de popularité... bref, les gens qui font jaser, que les gens aiment suivre et avec lesquels des marques s’associent volontiers.

*Informations en date du 26 janvier 2022.

Shina Nova

TikTok : 3,9 M d’abonnés

Instagram : 1,7 M d’abonnés

La Montréalaise Shina Nova se classe au 3e rang des créateurs canadiens dont la communauté a pris le plus d’expansion sur TikTok en 2021, selon les chiffres diffusés par la plateforme. La jeune activiste d’origine inuite s’est faite connaître en expliquant les diverses facettes de sa culture, notamment en publiant des vidéos de chants de gorge avec sa mère. Elle s’est associée à plusieurs marques l’an dernier, notamment en devenant l’une des têtes d’affiche d’une campagne de Sephora.

Elisabeth Rioux

Instagram : 1,6 M d’abonnés

YouTube : 275 000 abonnés

Elisabeth Rioux n’a plus besoin de présentation : la femme d’affaires derrière la marque de maillots de bain Hoaka a bâti sa compagnie en bonne partie grâce à la renommée qu’elle a acquise auprès de ses abonnés sur Instagram. Au programme sur ses réseaux : photos de maillots de bain et regard dans les coulisses de sa vie d’entrepreneure et de jeune maman. Elle continue à faire de la promotion pour d’autres marques, par exemple les vibrateurs Bellesa.

Claudie Mercier

TikTok : 1,1 M d’abonnés

Instagram : 305 000 abonnés

YouTube : 119 000 abonnés

Claudie Mercier fait partie des anciens candidats à Occupation Double qui ont réussi à maintenir l’intérêt de leurs abonnés après l’émission. Depuis son passage à l’édition 2019 d’OD, elle a continué à faire grossir sa communauté et à tisser des liens avec celle-ci, en partageant non seulement des moments de sa vie de tous les jours, mais aussi ses réflexions sur la santé mentale ainsi que du contenu humoristique. Elle fait des partenariats avec différents types de marques, par exemple les champagnes Nicolas Feuillate.

Lysandre Nadeau

YouTube : 423 000 abonnés

Instagram : 366 000 abonnés

TikTok : 208 000 abonnés

Lysandre Nadeau a ouvert sa chaîne YouTube en 2010 et est devenue l’une des premières Québécoises à s’y faire connaître et à développer tout un bassin d’abonnés. Elle est définitivement du genre «sans tabous» et parle de sexualité, de ses voyages, et plus récemment de son parcours dans la sobriété. Parmi ses nombreuses collaborations, on en retrouve justement une avec la marque Monsieur Cocktail, dans laquelle elle fait la promotion de spiritueux sans alcool.

Alicia Moffet

Instagram : 413 000 abonnés

YouTube : 222 000 abonnés

TikTok : 211 100 abonnés



Alicia Moffet est arrivée dans l’oeil du public d’abord comme chanteuse, surtout grâce à sa participation à l’émission La Voix. Sa personnalité sur les réseaux sociaux lui a permis de développer une belle relation avec ses abonnés, avec qui elle a notamment partagé son entrée dans la maternité. Des milliers de personnes ont accès à des photos de l’intérieur de sa maison : c’est pas pour rien que l’entreprise Store Urbain a décidé de s’associer à elle récemment pour la promotion de ses produits.

Énola Bédard

TikTok : 13 M d’abonnés

Instagram : 1,6 M d’abonnés

Énola Bédard est une danseuse professionnelle qui vit aujourd’hui à Los Angeles, mais qui vient de Québec. Dans les vidéos de danse qu’elle partage sur ses réseaux sociaux, on aperçoit d’ailleurs souvent le décor des villes de la Belle Province. Avec ses 13 millions d’abonnés sur TikTok, elle se fait souvent approcher pour des collaborations : dans une vidéo, on peut même la voir danser sur le Hollywood Boulevard à côté d’un paquet de rouleaux de papier de toilette Charmin.

Sarah-Jade Bleau

TikTok : 11,6 millions d’abonnés

Instagram : 1,5 million d’abonnés

Sarah-Jade Bleau est danseuse professionnelle et poste évidemment des vidéos d’elle en train de danser, mais aussi beaucoup de contenu plus lifestyle. Elle fait des collaborations avec des compagnies comme Alo, une marque de vêtements d’entraînement.

Victoria Charlton

YouTube : 652 000 abonnés

Instagram : 147 000 abonnés

La niche de Victoria Charlton, c’est le true crime. Elle produit plusieurs vidéos à ce propos sur YouTube depuis plusieurs années, a maintenant trois livres à son actif et animera une émission de télé sur Vrai cette année. Ses longs cheveux blonds sont bien en évidence dans ses photos et vidéos : ce n’est pas surprennant que la marque de produits pour les cheveux John Frieda se soit récemment associée à elle pour une campagne promotionnelle.

Carl Arsenault – Carl is cooking

YouTube : 1 M d’abonnés

TikTok : 385 500 abonnés

Instagram : 202 000 abonnés



Sur les réseaux sociaux, Carl Arsenault teste des recettes et présente les siennes, avec un penchant particulier pour les desserts. Il partage aussi avec ses abonnés sa passion avec son mari Isaac Hub, aussi un populaire créateur de contenu sur YouTube. En décembre, il a réalisé une campagne promotionnelle autour de son «assistant de cuisine», le Nest Hub de Google, sur son compte Instagram.

Mahdi Ba

YouTube : 1,6 M et 971 000 abonnés (2 chaînes)

Instagram : 589 000 abonnés

Twitch : 431 700 abonnés

TikTok : 356 800 abonnés

Le Montréalais Mahdi Ba ne néglige pas les plateformes : il est présent à peu près partout et parle de tous les sujets : voyages, rap, jeux vidéo, culture, nouvelles virales, et on en passe. Ses vidéos sont parfois subventionnées par des marques – par exemple Rhinoshield, qui produit des étuis à téléphones cellulaires.

PL Cloutier

YouTube : 281 000 abonnés

Instagram : 85 000 abonnés

TikTok : 28 900 abonnés

Le youtubeur PL Cloutier n’est pas l’influenceur qui a le plus d’abonnés, mais ça ne l’empêche pas de s’être classé au sommet du palmarès des 10 influenceurs préférés des Québécois en 2018. Sur sa chaîne, il partage du contenu humoristique, des tranches de vie et des entrevues. Il fait des partenariats avec plusieurs marques : dans le temps des Fêtes, il a notamment fait une campagne pour les bonbons Sweet Sixteen de Mondoux.

Jessica Prudencio

Instagram : 30 800 abonnés

Le nombre d’abonnés de Jessica Prudencio est moins élevé que celui des autres personnes qui se retrouvent dans ce palmarès, mais son influence est considérable : depuis qu’elle publie du contenu sur sa vie (cuisine, déménagement en appartement, mode) intercalé de publications activistes, on la voit dans plusieurs campagnes sociétales et publicitaires – récemment, elle en a d’ailleurs fait une pour le déodorant sans aluminium de Secret.

Rosalie Lessard

YouTube : 495 000 abonnés

Instagram : 184 000 abonnés

TikTok : 56 800 abonnés



Rosalie Lessard est avant tout une foodie : sur ses réseaux sociaux, elle partage ses recettes (elle a d’ailleurs son propre livre de cuisine) en plus de tester des recettes virales du web. Elle poste aussi de magnifiques photos d’elle : pas pour rien que des marques comme Nivea s’associent à elle.

Cynthia Dulude

YouTube : 671 000 abonnés

Instagram : 198 000 abonnés

TikTok : 80 300 abonnés

Cynthia Dulude est maquilleuse professionnelle : sa chaîne YouTube regorge de vidéos aussi variées que des essais de nouveaux produits et des tutoriels beauté, en passant par... des vidéos où elle se maquille en Dumbledore, rien de moins. Bien sûr, elle collabore avec des marques de cosmétiques et de soins de la peau, comme Lierac.

Marc Fitt

Instagram : 1,2 M d’abonnés

YouTube : 312 000 abonnés

Le Montréalais Marc Fitt se spécialise dans le contenu lié à l’entraînement et à la motivation. En plus de faire la promotion de ses propres lignes de vêtements sur les réseaux sociaux, il est sponsorisé par diverses marques, comme Cellucor (suppléments alimentaires et boissons d’entraînement) et Oura, une marque de bagues intelligentes.

Lucie Rhéaume

Instagram : 246 000 abonnés

YouTube : 171 000 abonnés

TikTok : 63 900 abonnés

La Montréalaise Lucie Rhéaume partage sur sa chaîne YouTube du contenu sur les voyages, la van life et les aventures qu’elle vit. Elle fait la promotion de sa gamme de vêtements GIRL CRUSH sur Instagram, et s’associe aussi avec d’autres marques, comme les produits de soins pour la peau Proactiv.

Emy Lalune

TikTok : 1,1 M d’abonnés

Instagram : 37 400 abonnés

La popularité d’Emy Lalune a vraiment explosé sur TikTok, où elle propose du contenu humoristique. Son compte Instagram est principalement consacré à ses créations dessin et DIY ainsi qu’à des photos de looks du jour. Les marques n’ont pas tardé à la remarquer : c’est notamment le cas de A&W, avec qui elle s’est associée récemment.

Gurky

YouTube : 815 000 abonnés

TikTok : 87 700 abonnés

Instagram : 69 800 abonnés

Twitch : 51 300 abonnés

Le youtubeur Gurky est présent sur plusieurs plateformes, où il teste des produits, de la bouffe, fait des vidéos de réaction et documente certains pans de sa vie. Des compagnies s’associent avec lui, par exemple la marque d’aspirateurs Roborock qui a sponsorisé la vidéo dans laquelle il fait visiter sa nouvelle maison à ses abonnés.

Catherine «Peach» Paquin

Instagram : 321 000 abonnés

TikTok : 92 600 abonnés

Catherine Peach a gagné Occupation Double Grèce en 2018, et elle continue à partager depuis du contenu lifestyle et sur les voyages. Elle fait du contenu sponsorisé à travers ses autres publications, par exemple une publicité pour les bonbons Kandju dans le temps des fêtes.

Emma Verde

YouTube : 670 000 abonnés

Instagram : 293 000 abonnés

La youtubeuse Emma Verde partage du contenu lifestyle lié à son quotidien, avec une prédilection pour la déco d’appartement sur un budget et et la réalité de la vie étudiante. Elle fait plusieurs partenariats avec des marques, dont BMO : elle a fait une courte vidéo récemment pour inciter les étudiants à mettre leurs finances en ordre.

Tiffany Lai

Instagram : 218 000 abonnés

Tiffany Lai partage avec une esthétique très léchée du contenu mode, des photos d’elle en voyage ainsi que des suggestions de bonnes adresses à Montréal, notamment pour des restaurants de cuisine asiatique. Elle a récemment fait une campagne avec l'hôtel Four Seasons.

Béatrice Bouchard

Instagram : 368 000 abonnés

Béatrice Bouchard est entre autres connue comme étant la sœur de la joueuse de tennis Eugénie Bouchard, mais elle est aussi créatrice de contenu. Elle partage surtout du contenu sur sa vie personnelle, et s’associe à des marques comme Hello Fresh, qui produit des boîtes-repas.

Audrey Rivet

Instagram : 214 000 abonnés

Rénovation de sa maison de campagne, petites vidéos de ses animaux au quotidien, photos magnifiques... Audrey Rivet a un fil Instagram qui fait rêver, et auquel plusieurs marques n’hésitent pas à s’associer, par exemple les vêtements LIT Activewear, avec lesquels elle pose dans des décors impeccables.

Alexandra Larouche

Instagram : 218 000 abonnés

Alexandra Larouche partage avec ses abonnés les réalités de sa vie de famille – elle est maman de deux petites filles – ainsi que d’autres pans de sa vie, notamment la décoration de sa maison. La marque d'eau pétillante Montellier fait partie des compagnies qui ont récemment collaboré avec elle.

Cath Bastien

Instagram : 173 000 abonnés (37 000 sur son compte en français)

YouTube : 35 000 abonnés (29 000 sur son compte en français)

Cath Bastien, qui partage sa vie avec Marc Fitt, se démarque aussi dans le monde de l’entraînement et du yoga. Elle fait notamment des partenariats avec des marques de produits cosmétiques ou encore de nourriture, comme Activia.

