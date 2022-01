6 compagnies qui louent des vans aménagées pour un road trip d’hiver au Québec

Partager







Qui a dit que la «vanlife» pouvait se vivre seulement l’été lorsqu’il fait chaud?

Il est en effet tout à fait possible de partir sur la route, explorer la province ou le même le pays en entier à bord d’une van. Il suffit que cette dernière soit aménagée en conséquence afin que vous soyez bien au chaud!

Certaines compagnies de location offrent des vans adaptées à la saison froide. Les types de véhicules et équipements varient; il suffit de choisir selon vos préférences.

Peu importe le bolide, la «vanlife hivernale» vous permettra de profiter de la nature enneigée et d’être les premiers sur les sentiers de raquette ou les pistes de ski du Québec... ou du Canada!

Voici donc quelques endroits où il est possible de louer une van en hiver au Québec:

Montréal

Pionnière de la «vanlife» au Québec, cette compagnie basée à Montréal propose des vans aménagées 4 saisons pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. En été s’ajoutent des Jeep avec tentes sur le toit et des «pick up» avec espaces habitables. Cet hiver, VanLife MTL offre aussi des forfaits de 2 nuits et 3 jours «ski-in/ski-out» au Mont Sutton, qui comprennent des nuits au pied des pentes et des billets de ski.

Rimouski, Bas-Saint-Laurent

Cette compagnie de Rimouski propose des vans de petit format, pour les voyageurs minimalistes souhaitant explorer la Gaspésie et l'est du Québec. Elles sont disponibles 12 mois par année, mais elles n’ont pas toutes un chauffage d’appoint. Assurez-vous donc de réserver un véhicule correspondant bien à vos «besoins calorifiques»!

Bromont, Cantons-de-l’Est

Née en 2021, en pleine pandémie, l’entreprise Bromont Campervan propose sur son site web une flotte de 9 vans aménagées. Deux de ces véhicules sont adaptés pour les voyages sur les routes gelées: Gunter le Sprinter et Peter le Sprinter. Ils ont tous les deux un chauffage auxiliaire et une isolation adéquate. À noter que davantage de véhicules devraient être offerts l’hiver prochain.

Trois-Rivières, Mauricie

C’est en 2019 qu’Escapade Canada s’est lancée dans la conversion de véhicules. Aujourd’hui, l’entreprise de la Mauricie dispose d’un total de 3 vans, dont 2 qui peuvent être louées en hiver: La Chic-Choc et L'Appalaches. Escapade Canada dit qu'elle compte offrir davantage de véhicules dans les années à venir. À surveiller!

Le site web RVezy est un peu comme un «Airbnb» du véhicule récréatif: il regroupe des VR mis en location par des particuliers ou des entreprises. Parmi les vans aménagées affichées, certaines sont équipées pour l’hiver et disponibles pour des voyages sous les flocons. Pour les repérer facilement, il faut sélectionner le filtre de recherche «Full-Winter Rental Available».

Outdoorsy est également un «Aribnb du véhicule récréatif» et on peut aussi y dénicher des vans capables de nous tenir au chaud en plein mois de février. Pour les trouver, sélectionnez vos dates de séjour et lisez bien les descriptions des véhicules pour vous assurer qu’ils conviennent (certaines vans peuvent être en location en plein hiver, mais pour des séjours plus au sud).

Où camper en van?

Le saviez-vous? Certains terrains de camping, sites de plein air ou lieux d’hébergement insolite proposent des emplacements pour les vans, même en hiver. C’est le cas, par exemple, du Domaine de Lausanne (Laurentides), de Laö Cabines (Cantons-de-l’Est), du parc de la Rivière-Gentilly (Centre-du-Québec), du camping Le Genévrier (Charlevoix) et du parc national du Mont-Tremblant (Laurentides).

Les compagnies de location de van peuvent généralement vous donner quelques pistes pour organiser votre voyage dans le respect de tous.

