Santé mentale: une pétition demande la fin de l’émission Huissiers et dénonce le «double discours» de Bell

Partager







Une pétition demande la fin de l’émission Huissiers, en plus de dénoncer le «double discours» sur la santé mentale de Bell Canada, qui tenait hier sa Journée Bell Cause pour la cause.

L’émission, dont la cinquième saison est en cours de production, accompagne des huissiers du Québec qui évincent des locataires de leur logement. La série est diffusée sur Noovo et est coproduite par Bell, qui détient la chaîne, et Pixcom.

• À lire aussi: Pas facile de grandir avec un parent souffrant d’un trouble mental

«La détresse vécue par les locataires évincés est réelle et alarmante, peut-on lire dans le texte accompagnant la pétition qui a recueilli plus de 2500 signatures jusqu’à présent. Nous sommes en pleine crise du logement. Les impacts financiers de la pandémie se font sentir. Les personnes évincées auront toutes les misères du monde à se reloger. Ce n’est pas un spectacle acceptable que de les regarder se faire mettre à la rue!»

La pétition demande ainsi la fin de la production et de la diffusion de l’émission qui, souvent, insiste sur la détresse psychologique des locataires, en mettant l’accent, par exemple, sur leurs problèmes de consommation ou d’accumulation compulsive.

• À lire aussi: Incapable de trouver de l’aide, il meurt seul chez lui

«L’émission Huissiers ne respecte pas le droit à la vie privée ni le droit à la dignité humaine. Elle présente des locataires qui protestent ou encore qui pleurent, qui supplient l’huissier de ne pas les évincer», ajoute-t-on.

Plusieurs critiques

Ce n’est pas la première fois que Bell fait face à de telles critiques. Chaque année, l’entreprise de télécommunications se fait reprocher d’utiliser la cause de la santé mentale à des fins commerciales.

Dans une lettre, le groupe Médecins québécois pour le régime public (MQRP) fait part de ses réticences face à cette «campagne qui génère une quantité importante de publicités gratuites pour Bell Canada», dont on ne connaît pas les états financiers.

• À lire aussi: Après deux ans de mesures sanitaires qui tapent sur la santé mentale, il faut penser aux jeunes

MQRP regroupe des médecins généralistes et spécialistes, des médecins de santé publique, des universitaires et des médecins en formation de partout dans la province.

Le groupe affirme que la Journée Bell Cause pour la cause met une pression énorme sur les organismes communautaires, qui peinent déjà à survivre. «Puisque Bell ne peut les soutenir à long terme... c’est la population qui dépend de ces services qui en souffrira le plus», affirme le groupe.

MQRP nous invite finalement à parler de santé mentale tout au long de l’année. «Il faut non seulement parler de santé mentale, mais exiger des services publics justes, accessibles et équitables en santé mentale.»