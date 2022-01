Cette chanson qui parle d’excréments est en train de devenir virale au Québec

Partager







Si on vous parle de Gaston Lepage, à qui pensez-vous?

Réponse: vous avez certainement en tête un comédien à la voix nasillarde, passionné de plein air, qui avait animé avec brio l’inoubliable émission Relevez le défi au début des années 1990.

• À lire aussi: Avions qui vident leurs toilettes en plein vol: voici tout ce qu’il y a à savoir sur les pluies d’excréments qui surviennent à l’occasion



Bref, ce gars-là:

John Taylor / Le Journal de Montreal



Mais, ce gars-là a un homonyme qui est en train de devenir presque aussi connu que lui grâce à une chanson aussi vulgaire qu’hilarante.



Gaston Lepage, le chanteur traditionnel, est déjà une célébrité dans son coin de pays, le village de Saint-Côme dans le nord de Lanaudière.

• À lire aussi: On a joué à un jeu qui implique du caca avec des enfants

Et c’est d’ailleurs grâce à une publication originellement mise en ligne par la page Facebook de la Municipalité de Saint-Côme que Gaston Lepage connaît un essor soudain de popularité.



Le 4 septembre 2020, sa Municipalité a en effet publié un spectacle de musique traditionnelle d’un peu plus d’une heure, mettant en vedette Christian Thériault, Yves Marion et son fils Mathieu, ainsi que Gaston Lepage lui-même.

Lepage, Thériault, Marion Pour la grande finale des Vendredis de l'Harmonie nous avons le privilège de recevoir Gaston Lepage, Christian Thériault, Yves Marion et son fils Mathieu ! De grands porteurs de la musique traditionnelle ! Publié par Municipalité de Saint-Côme sur Jeudi 3 septembre 2020



Cette vidéo compte déjà 41 000 visionnements, ce qui est très bien, mais pas «viral»-bien.

Il a fallu qu’une page YouTube nommée «Le Québec à son meilleur» isole un des extraits de ce spectacle, quelques mois plus tard, pour que la magie opère.

• À lire aussi: Un homme a déféqué dans un congélateur d’épicerie et une cliente a mis la main dans ses excréments en prenant un sac de roulés à la pizza

Ainsi, le 30 décembre 2020 est apparue sur YouTube la vidéo de la pièce Le vilain tour (Le caca dans les culottes), interprétée par le Trio Lepage Marion Thériault.



Après un peu plus de 12 mois en ligne, on peut dire que la sauce a pris!

Dans les derniers jours, à différents coins de l’internet québécois, on a pu voir Le vilain tour être republié avec un mélange de plaisir et d’étonnement.

À la demande générale: LE succès de l’heure! Le Vilain Tour! Oreilles chastes s’abstenir…. Publié par MC Gilles sur Mardi 25 janvier 2022

On vous invite évidemment à écouter cette pièce avec vos oreilles et votre cœur grands ouverts!



Et on vous incite également à redécouvrir la musique traditionnelle québécoise, qui recèle de trésors du genre.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s