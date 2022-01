Changements climatiques: 2022 déjà marquée par les événements extrêmes

Partager







L’année 2022 vient tout juste de commencer et, déjà, les événements climatiques extrêmes font des ravages à travers le monde. Avec les changements climatiques, ceux-ci deviendront de plus en plus fréquents et intenses. On a pu en avoir un aperçu en 2021. En voici 4 survenus depuis le début de l’année.

Feu de forêt à Big Sur, en Californie

January wildfire, grew to 1500 acres overnight: “It moved surprisingly fast for a fire around this time of year” When is it not fire season now… https://t.co/fRIIzYuXHB — Dr. Karina J. Nielsen (@KarinaJNielsen) January 22, 2022

L’iconique région de Big Sur en Californie, souvent en vedette à l’écran, notamment dans la série Big Little Lies de Jean-Marc Vallée, est aux prises avec un feu de forêt d’une ampleur inhabituelle à cette période de l’année.

“À première vue, il semble évident que la longue sécheresse qui persiste depuis longtemps agisse comme une maladie chronique où même la pluie et le froid hivernal n’arrivent pas à empêcher les incendies de se développer”https://t.co/N3xwXKj8YZ#DontLookUp #CaVaBienAller🥴 https://t.co/2Ttu9cGsn6 — Francis 🌎🌱 (@fransixles) January 24, 2022

Le feu a éclaté vendredi dans les montagnes, mais s’est rapidement rapproché de la côte à cause du vent. La sécheresse qui a affligé la Californie dans la dernière année aurait aussi contribué à la propagation rapide du feu.

Des centaines de résidents ont été évacués. Mardi soir, le brasier était maîtrisé à 50% selon les autorités locales.

Tempêtes de neige en Turquie et en Grèce

La Turquie et la Grèce ont été recouvertes de neige cette semaine lors d’une vague de froid inhabituelle pour cette région, forçant l’évacuation de milliers de personnes. Certains villages ont reçu jusqu’à trois mètres de neige en quelques jours et des maisons ont été complètement ensevelies.

En Turquie, un entrepôt de l’aéroport d’Istanbul s’est effondré, mardi, paralysant le trafic aérien.

En Grèce, la ville d’Athènes et les îles Mykonos et Santorini, notamment, ont été recouvertes de neige. Les services publics et privés ont été fermés à cause de l’impraticabilité des routes.

Inondations et glissements de terrain à Madagascar

Deux tempêtes tropicales ont engendré des inondations et des glissements de terrain qui ont tué au moins 34 personnes à Madagascar la semaine dernière et au courant du week-end.

La majorité sont décédées à cause de maisons qui se sont effondrées, entraînées par les glissements de terrain, dans la capitale Antananarivo.

Plus de 62 000 personnes seraient affectées; plus de 6 800 maisons sont sous l’eau et plus de 35 000 personnes ont dû se réfugier.

La pluie continue de tomber sur le pays et d’autres dépressions tropicales dans le sud-est de l’Océan indien ont été repérées par le service météorologique local.

Au sud du pays, plus d’un million de personnes font face à une famine sévère à cause de la sécheresse de l’été. Le World Food Program a récemment souligné qu’il pourrait s’agir de la première famine de l’histoire causée par les changements climatiques.

Vague de chaleur hémisphère sud

HEAT WAVE Intense, prolonged and large extent baking west Australia. The Australian government is forging ahead with more coal, with no thought for the lives of Australian children- criminally insane. https://t.co/1LoXo3Pgoz pic.twitter.com/uTEgwnVF48 — Peter D Carter (@PCarterClimate) January 21, 2022

L’hémisphère sud a fait face à une vague de chaleur extrême à la mi-janvier, brisant des records de température dans plusieurs villes, en Australie et en Amérique du Sud.

Dans la ville d’Onslow, en Australie, le mercure a atteint 50,7°C le 13 janvier dernier, accotant le dernier record de température pour l’hémisphère sud, vieux de 1960. Trois autres stations australiennes ont enregistré des températures excédant les 50°C cette même journée.

L’Amérique du Sud a également été affligée par cette vague de chaleur, enregistrant des records dans des stations de l’Argentine, l’Uruguay et le Brésil.

#Nature 📹#Whirlwinds of #fire in #Argentina



An extreme heat wave is hitting hard in the north of Argentina. In the last hours swirling fires were seen in San Vicente, #Misiones province. pic.twitter.com/ohdLaS62s0 — Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) January 21, 2022

Il s’agit de la deuxième vague de chaleur à frapper l’Amérique du Sud cette année. Le 1er janvier dernier, le Paraguay avait enregistré un record de 45,6°C à Sombrero Hovy.

Cette vague de chaleur est particulièrement inquiétante puisqu’une grande portion de la culture de grains mondiale se fait en Argentine, note le Yale Climate Connection, un média au Center for Environmental Communication de la Yale University.