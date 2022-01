District 31: Math Duff réagit à son sosie dans l'émission

Partager







À tous ceux qui ont écouté District 31 mercredi soir, vous n’avez pas rêvé: il y avait bel et bien un sosie de Mat Duff au poste de police!

Après avoir reçu des «centaines et des centaines et des centaines et des centaines» de messages sur les réseaux sociaux, l’humoriste n’avait d’autre choi que de confirmer la nouvelle dans une série de stories Instagram.

Il a d’ailleurs lancé un sondage qui est sans équivoque.

«Mon seul but c’est de rencontrer ce comédien et de prendre une photo avec lui», dit-il.

Son homologue humoriste Mathieu Pepper a comparé le look du comédien en question à François Bellefeuille qui imite Math Duff dans un Bye Bye.

Comme dirait le principal intéressé, «ça fait cr***ment du sens».

