Karl Hardy: populaire grâce à la pandémie

Partager







Si une boule de cristal avait prédit à Karl Hardy qu’il allait être suivi par des milliers de personnes qui adorent ses vidéos de danse humoristiques, il ne l’aurait jamais cru. Mais il faut croire que son enthousiasme est contagieux: il a amassé assez d’abonnés et de contrats durant la pandémie pour pouvoir en vivre.

• À lire aussi: D’infirmière à créatrice de contenu à temps plein

• À lire aussi: Maud Poulin a travaillé fort pour amasser ses abonnés

À la base, Karl Hardy caressait le rêve d’être animateur télé - vous l’avez peut-être déjà vu à VJ Recherché, Call TV et dans diverses émissions sur le web.

Mais dernièrement, c’est sur son compte Instagram que ça se passe. «En pleine pandémie, je me suis retrouvé seul 24-7. Je n’ai vu personne. J’ai commencé à me filmer et à exprimer toutes les émotions que je vivais», se souvient le Montréalais.

«Je me suis mis aussi à danser tout le temps dans mes vidéos pour remonter le moral des gens et c’est devenu viral. Tout ça est venu un peu comme par accident», raconte-t-il.

• À lire aussi: Influenceurs au Québec: des clichés loin de la réalité

Près de deux ans plus tard, Karl compte aujourd’hui près de 39 000 abonnés sur Instagram et plus de 79 000 sur TikTok, grâce à ses fameuses vidéos.

Plusieurs entreprises ont repéré le bon filon.

«C’est vraiment en 2020 que je peux dire que j’ai gagné ma vie principalement sur Instagram. Je n’ai jamais eu à approcher des brands ou des compagnies pour collaborer. C’est vraiment venu à moi», dévoile l’influenceur de 30 ans, qui dit pouvoir recevoir jusqu’à huit demandes de collaborations par semaine.

En ce moment, Karl n’a pas d’agence et gère seul ses contrats. Pour lui, être créateur de contenu est un métier exigeant comme un autre, bien loin de l’image des influenceurs qui font le party à Tulum.

«C’est un métier encore très incompris. Le grand public ne pense pas encore qu’il s’agit d’un véritable gagne-pain parce qu’on ne voit pas tout le travail derrière chaque campagne ou chaque collaboration», constate-t-il.

«On ne voit pas non plus l’envers du décor comme les négociations de contrats, les créations de concepts, les séances photos, les statistiques... C’est un travail à prendre au sérieux. Mes journées sont pleines», précise-t-il.

• À lire aussi: 25 influenceurs québécois qui ont de l’impact en 2022

La diversité en demande

En étant ouvertement gay, végétalien et défenseur de la diversité corporelle sur ses réseaux sociaux, Karl Hardy s’est créé une niche importante qui lui permet de se distinguer des autres influenceurs.

«J’ai souvent l’impression que dans chaque campagne, il doit y avoir une personne noire, une personne de la communauté LBGTQ+, une personne autochtone, une personne de taille plus... Et ça tombe que j’en fais partie», illustre celui dont l’auditoire est composé à 90% de femmes.

«Parfois j’ai l’impression d’être instrumentalisé, mais je me dis que depuis les dix dernières années, j’ai aussi loupé tellement d’opportunités... C’est maintenant le temps de les rattraper», dit-il.

«Dans la dernière année, je me suis fait approcher par cinq agences différentes. Et c’est très surprenant pour moi, parce qu’au début de ma carrière, j’avais tellement de difficulté à me faire représenter en télé», explique-t-il.

« Les réseaux sociaux m’ont permis de montrer toutes les facettes de ma personnalité et c’est à ce moment-là que les agences m’ont approché. Je m’estime chanceux, car il n’y a pas beaucoup d’hommes homosexuels de mon âge qui gagnent leur vie en étant créateur de contenu au Québec », conclut-il.

KARL HARDY

38 900 abonnés sur Instagram

79 200 abonnés sur TikTok

À VOIR AUSSI