Katie Cung: d’infirmière à créatrice de contenu à temps plein

Passer d’infirmière bachelière à créatrice de contenu: c’est l’histoire de Katie Cung, qui a su bâtir une communauté imposante de 77 000 abonnés sur Instagram. Derrière chaque photo, chaque vidéo et chaque tenue se cache une montagne de travail souvent sous-estimé.

C’est durant ses études à l’université en soins infirmiers que la jeune femme de 26 ans s’impose comme l’une des créatrices de contenu de mode les plus populaires du Québec. Mais son parcours a débuté bien modestement.

«Je suis allée à l’école comme tout le monde. Durant mes études, je travaillais dans une boutique de mode et je prenais des photos. J’ai commencé par un blogue écrit», relate la Montréalaise.

«Au début, je recevais des demandes de brands petit à petit. On m’envoyait des vêtements gratuits. Ma première collaboration était avec les maillots Triangle et je n’avais pas beaucoup de followers. Je crois que j’en avais 1000», se souvient-elle.

C’est véritablement avec l’arrivée de l’application Instagram qu’elle profite d’une notoriété de plus en plus grandissante sur le web.

«En 2017 et 2018, alors que ça explose sur Instagram, je publiais davantage tous mes looks et ce qui est devenu un passe-temps durant mes études universitaires est devenu un side plus sérieux durant ma pratique d’infirmière», poursuit-elle.

Faire le grand saut

Même avec un salaire stable dans le domaine de la santé comme infirmière, Katie décide de faire le grand saut: celui de devenir influenceuse à plein temps.

Étant l’une des rares influenceuses d’origine asiatique au Québec, Katie développe une niche unique dans le milieu de l’art de vivre et les demandes de collaborations fusent de partout.

«En 2020, je caressais déjà ce rêve. Toutefois, avec la pandémie, je voulais remplir mon devoir et prêter main-forte à mes collègues», raconte-t-elle.

La crainte de ses parents quant à ses choix de vie reportait aussi un peu ses projets.

«Venant d’une famille asiatique qui ne connaît pas ce que c’est de partir à son compte, c’était stressant. Du moins, mes parents craignaient l’instabilité. Alors, j’ai continué à faire du nursing jusqu’en 2021», dit-elle.

«La dernière année, je n’arrivais plus à faire les deux et je ne trouvais plus de joie dans la création de contenu», confie-t-elle.

Un travail de longue haleine

«Être créateur de contenu ne consiste pas seulement à publier des vidéos et des photos. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération: le côté administratif, négocier, faire des pitchs, gérer un budget, faire de la comptabilité... J’apprends tellement», dit celle qui négocie ses contrats sans agent.

Elle estime que 90% du temps, ce sont les compagnies qui l’approchent. «En général les brands me font un premier pitch par courriel pour un produit qui serait un bon fit avec ma marque. Je prends le temps de lire et si j’accepte, on me revoie plus d’informations», explique-t-elle.

«Ensuite, on discute des tarifs ou des produits reçus pour la campagne ou la collaboration. On discute aussi des livrables et du type de contenu... Ces échanges peuvent prendre du temps. Je me souviens avoir échangé 60 courriels une fois avec une entreprise», se rappelle-t-elle.

Puis, c’est l’étape de passer à la création.

«Lorsque tout va de l’avant, je dois envoyer mon concept, c’est-à-dire que je leur envoie mes idées et là, je dois attendre l’approbation du contenu et s’il y a des modifications à apporter. Une fois que tout est approuvé, je vais enfin faire ma création de contenu: photo, vidéo, musique, montage des vidéos», poursuit-elle.

«On envoie le contenu et on doit encore attendre l’approbation. Si l’entreprise n’aime pas ou qu’il y a la moindre chose qui accroche, il faut tout recommencer ou modifier le contenu. Une fois que le contenu est approuvé, on passe à l’étape de la publication», explique-t-elle.

Sa spécialité, côté collaborations : la mode, la beauté, le design intérieur et dernièrement, les hôtels qui font la promotion de staycations.

KATIE CUNG

77 000 abonnés Instagram

