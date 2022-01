L’acteur porno Rocco Siffredi veut se présenter aux élections présidentielles en Italie

Partager







L’acteur, réalisateur et producteur de films pornographiques Rocco Siffredi se lance en politique.



C’est par une vidéo humoristique qu’il a publiée sur son compte Instagram le 21 janvier dernier que Siffredi a tout d’abord fait connaître ses intentions.

«C’est avec grand plaisir que je découvre que la politique n’est plus la chose ennuyeuse et triste à laquelle nous étions habitués (...) je déclare officiellement ma candidature au poste de Président de la République», lançait-il alors à ses 517 000 abonnés.

Évidemment, la plupart des observateurs s’entendaient alors pour dire que ce n’était qu’une mauvaise blague et que l’Italien n’était pas sérieux.

«Après tout, il est bien connu que je fais plus de bien au public que tous les politiques réunis», se vantait-il alors pour mousser sa candidature.

Or, trois jours plus tard, il récidivait avec une nouvelle vidéo dans laquelle il disait: «Vous êtes fous, j’ai reçu avec grand plaisir vos nombreux messages, vous m’avez écrit par milliers, que dire : INCROYABLE. Merci beaucoup. J’ai donc décidé d’aller de l’avant et de formaliser officiellement ma candidature au rôle de président de la République italienne. Après tout, je le mérite, je me suis cassé le dos pendant 30 ans pour vous divertir, j’ai fait plus de bien à ce pays que n’importe quel autre politicien dans l’histoire.»

Et ce jeudi, il nous présentait la future première dame italienne, son épouse Rosa Caracciolo, en écrivant, entre autres: «Je porte le drapeau de l'Italie haut dans le monde depuis trente ans, il me semble que j'ai montré que j'avais les qualités requises.»

Donc, est-ce que Rocco Siffredi est sérieux ou trolle-t-il l’Italie?



Nul ne le sait vraiment, sauf Rocco lui-même.

Mais dans tous les cas, ses chances d’être élu sont relativement minces.



On vous épargne les explications sur le système électoral italien, mais un peu comme aux États-Unis, ce sont des grands électeurs qui permettent d’élire le président du pays.

Et ces grands électeurs sont fort probablement peu enclins à favoriser la candidature singulière de monsieur Siffredi.

