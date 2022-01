Pokémon Legends: Arceus, l’un des meilleurs volets de la série selon plusieurs critiques

Partager







Pokémon Legends: Arceus ne sort que vendredi, mais, déjà, plusieurs critiques ont fait surface aux quatre coins du Web... et bonne nouvelle, elles sont, pour la majorité, excellentes!

Alors que Legends: Arceus rebrasse la formule classique de Pokémon avec des environnements plus ouverts et un accent sur l’action, plusieurs médias qualifient cette nouvelle direction de grande réussite, certains jugeant même que ce plus récent opus est l’un des meilleurs de la série.

Évidemment, le dernier Pokémon ne serait pas sans failles, notamment en ce qui concerne la présentation visuelle et certaines nouvelles idées un peu moins bien intégrées. Toutefois, la plupart des critiques s’entendent pour dire que, notamment grâce au gameplay, les aspects positifs du titre surpassent de beaucoup les points plus négatifs.

En date de jeudi matin, sa très solide note moyenne de 86 sur l’agrégateur de critique Metacritic était par ailleurs une autre preuve de l’appréciation globale pour le nouveau volet de la franchise de Nintendo.

En d’autres mots, vous avez raison d’être excité par Pokémon Legends: Arceus!

Voici un aperçu de ce que les différents médias spécialisés du Web en ont pensé:

«Le RPG de Nintendo n’a pas été aussi excitant depuis des années et c’est un plan qui indique comment la série peut aller de l’avant à l’avenir.»

Eurogamer – Mention «recommandé»

«Pokémon Legends: Arceus est soit la série à son strict minimum, soit dans sa forme la plus pure. Je pense que c'est les deux à la fois.»

«C’est un drôle de premier pas et c'était un gros ajustement à faire pour moi, un fan de longue date de la série. Une fois que Pokemon Legends: Arceus trouve son rythme, cependant, c'est la série à son plus audacieux et inventif depuis des années, brisant le moule et créant quelque chose de nouveau et d'excitant à partir de ses pièces.»

«Pokemon Legends: Arceus est une vision rafraîchissante de la formule Pokemon, en dépouillant le jeu pour se concentrer sur les créatures titulaires avec tellement de succès. Il n’y a que ses graphismes qui déçoivent.»

«En conciliant parfois un peu maladroitement formule inédite et héritage, Pokemon Legends: Arceus rate de temps en temps le coche. Mais reste assurément un titre agréable et réussi.»

«En mettant l'accent sur de l’exploration extrêmement gratifiante, des mécanismes de capture addictifs, une belle liste de Pokémon et un véritable sens de l'échelle qui ne ressemble à rien dans la série, Pokémon Legends: Arceus est tout simplement l'un des plus grands jeux Pokémon jamais créés.»

Polygon – Mention «recommandé»

«Les bons côtés de Pokémon Legends: Arceus l'emportent sur les mauvais, contribuant à une première tentative réussie pour un jeu Pokémon axé sur l'action.»

«La chose la plus importante que je puisse dire à propos d'Arceus, c'est que c'est un endroit où je veux être. [...] C'est encore un jeu Pokémon. Mais avec une perspective différente, c'est aussi quelque chose de nouveau.»

«C’est l’aventure 3D de Pokémon que j’imaginais dans les années 90 et qui n’est jamais venue. C’est frais. On sent que c’est nouveau, excitant, et un puissant nouveau départ pour la série.»

«C’est l’un des jeux les plus divertissants, attirants et captivants de toute l’histoire de la franchise Pokémon et il est hautement recommandé autant aux fans de longue date qu’aux nouveaux venus.»

