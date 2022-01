Si j’ai eu la COVID, je dois aller chercher ma 3e dose maintenant ou attendre?

Partager







«Il n’y a pas de risque à recevoir la troisième dose»: le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, demande aux Québécois d’aller chercher leur troisième de dose de vaccin contre la COVID-19.

Le mot d’ordre est simple: que vous ayez reçu un résultat positif à un test PRC ou que vous ayez eu des symptômes de COVID-19 sans avoir effectué un test de dépistage, vous pouvez réserver une plage horaire dès maintenant.

Mais voici ce qu’il faut savoir avant d’y aller, selon votre situation.

Vous avez reçu un résultat positif à un test PCR il y a moins de trois mois?

Vous pouvez attendre jusqu'à trois mois – ou huit semaines minimum – après avoir reçu un résultat positif, puisqu’en étant infecté au virus, votre système immunitaire a déjà été stimulé.

Le Dr Boileau vous invite tout de même à prendre rendez-vous maintenant, puisqu’il y a des disponibilités jusqu'en mars ou en avril.

Vous avez eu un résultat positif à un test PRC il y a plus de trois mois?

Vous pouvez prendre rendez-vous immédiatement pour recevoir votre dose de rappel, puisque l’intervalle de trois mois est passé.

Même pour ceux qui ont déjà contracté la COVID-19, la troisième dose est utile. Cette dernière offre en effet une protection plus stable que celle donnée par l’infection naturelle, souligne Alain Lamarre, professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Vous avez eu des symptômes de grippe et/ou un résultat positif à un test rapide?

«C’est une question de jugement», a lancé Luc Boileau. Si vous croyez avoir eu la COVID (un résultat positif à un test rapide et/ou des symptômes associés au virus), vous pouvez attendre maximum trois mois pour prendre rendez-vous. Vous pouvez y aller après huit semaines, ce que Québec considère comme l’intervalle optimal entre deux doses de vaccin ARN.

Encore une fois, pas besoin d’attendre pour prendre rendez-vous.

Une troisième dose pour tout le monde?

Le 7 janvier dernier, Christian Dubé a mentionné ceci: «Je veux être clair, on va élargir le passeport vaccinal à trois doses».

Sans donner de date précise, il a indiqué que cette modification entrerait en vigueur «au cours des prochains mois». Il a toutefois assuré qu’il donnerait le temps à tout le monde pour se faire vacciner.